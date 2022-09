Round Table Wetzlar sucht Apfelspender

Für die Apfel-Pressaktion des Round Table 86 Wetzlar können sich Apfelspender wieder per Mail melden. Die Tabler holen bereits gepflückte Äpfel dann am Samstag, 24. September, ab. Foto: Round Table 86 Wetzlar

WETZLAR - Traditionell verkauft der Wetzlarer Round Table auf dem Gallusmarkt und zuvor auf dem Wetzlarer Wochenmarkt selbst gemachten Apfelsaft und weitere Getränke aus oder mit Äpfeln für den guten Zweck.

Damit sich das Apfelpressen lohnt und möglichst viele Äpfel zusammenkommen, sammeln die Tabler am Samstag, 24. September, zwischen 10 und 17 Uhr wieder an verschiedenen Standorten Äpfel ein. Wie in den vergangenen Jahren, können sich potenzielle Apfelspender vorher bei Round Table melden und ihre Äpfel spenden.

Wer die Aktion, deren Erlös für ein Projekt in und um Wetzlar gewidmet ist, wieder unterstützen will, kann eine E-Mail an apfelspende@ rt86.de senden. Die Tabler setzen sich mit den Apfelspendern in Verbindung und holen die abgeernteten Äpfel am Samstag 24. September, ab.

Wie der Apfelsaft-Jahrgang 2022 schmeckt, kann am Samstag, 1. und 8. Oktober, auf dem Wetzlarer Wochenmarkt probiert werden. Dort wird der selbst gemachte Apfelsaft in Drei-Liter-Bag-in-Boxes zu den Marktzeiten verkauft. Auch hier wird der Verkaufserlös gespendet.