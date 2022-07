Royaler Gast auf dem Wetzlarer Schillerplatz

Nach der zweijährigen Corona-Pause findet wieder ein Sommernachtsweinfest in Wetzlar statt. Archivfoto: Lothar Rühl

WETZLAR - Zum Genuss edler Tropfen lädt das Stadtmarketing Wetzlar für das Wochenende von Freitag bis Sonntag, 29. bis 31. Juli, ein. Neben flüssigen Gaben des Weinstocks gibt es beim Sommernachtsweinfest allerlei kulinarische und musikalische Leckerbissen. Treffpunkte für Weinliebhaber sind der Schillerplatz, die Nauborner Straße und der Klostergarten, erläutert das Stadtmarketing in einer Pressemitteilung.

Neben fünf rheinhessischen Winzern stellt das Neumann's seine besten Weine vor. Wetzlars Partnerstädte Schladming, Avignon und Siena servieren den Besuchern wieder Rebensäfte aus ihrer Region, ebenso wie Ventura, welches die Weinregion Terra Alta nahe Tarragona vertritt. Ergänzt wird das Angebot durch Flammkuchen, Snacks und Käse. Nachmittags sorgen die Tanzsportgruppen der Wetzlarer Karnevalsgesellschaft (WKG) überdies für Kaffee und Kuchen.

Kulturprogramm auf zwei Bühnen

Eröffnet wird das Sommernachtsweinfest am Freitag, 29. Juli, um 19 Uhr von der rheinhessischen Weinprinzessin Julia Deißroth und Bürgermeister Andreas Viertelhausen (Freie Wähler). Umrahmt wird es von einem Kulturprogramm auf Bühnen auf dem Schillerplatz und im Klostergarten.

Los geht's am Freitag, 29. Juli, um 16 UhrAb 19.30 Uhr sorgt Musiker Pit Grün für Stimmung unter der Kastanie. Am Samstag, 30. Juli, wird es orientalisch auf dem Schillerplatz: Die Tanzsportgruppen des WKG stellen eine Reihe von Bauchtänzen vor. An gleicher Stelle begleiten ab 19 Uhr "Frank Mignon & City Rhythm" den abendlichen Umtrunk. Am Sonntagmorgen kommen vor allem die Freunde der klassischen Musik auf ihre Kosten. Ab 11 Uhr präsentiert sich auf dem Schillerplatz das Duo "Piano Pearls". Und ab 15 Uhr will das "Hinterland Jazz Orchester" den Platz zum Schwingen bringen.

Im Klostergarten finden sich nicht nur die Stände der Partnerstädte Schladming, Avignon und Sienna sowie von Ventura mit der Weinregion Terra Alta nahe Tarragona vertritt. Auch das Programm ist international. Am Freitag wird es von 17 bis 19 Uhr mit "Klezmophil" fröhlich bei jüdischer Unterhaltungsmusik und osteuropäischer Folklore. Von 20.30 bis 23 Uhr ist dann Irish-Folk mit "Amarank" angesagt.

Eigens aufgelegtes Glas mit dem Logo für fünf Euro

Am Samstag gibt es im Klostergarten von 17 bis 19 Uhr französische Chansons mit Tina Ballas. Von 20.30 bis 23 Uhr schließt sich ein italienischer Abend an, gestaltet von Carlo Lettere und Band. Ihr Programm umfasst die größten Hits von Adriano Celentano über Eros Ramazotti bis hin zu Zucchero.

Am Sonntag erklingt von 14 bis 17 Uhr Oberkrainer Musik mit dem Trio "Krainerlogie".

Auch in diesem Jahr gibt es ein eigens aufgelegtes Glas mit dem Logo des Sommernachtsweinfestes 2022. Die Besucher erwerben es mit der ersten Getränkebestellung für fünf Euro. Sie bekommen dafür eine Erinnerung für zu Hause und leisten zugleich einen kleinen Beitrag zur Finanzierung des Sommernachtsweinfestes.

Am Freitag ist von 16 bis 1.30 Uhr geöffnet, am Samstag von 11 bis 1 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Die Live-Musik wird Freitag und Samstag jeweils um 23 Uhr enden.