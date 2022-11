Rückenwind für Zeiss-Expansion in Wetzlar

Die neuen Standorter der Firma Zeiss werden sich, so das Stadtparlaments die baurechtliche Grundlage dafür schafft, im Dillfeld befinden. Eines der beiden Grundstücke befindet sich direkt hinter dem heutigen Röhrenlager, das die meisten Wetzlarer noch als Open-Air-Gelände des Hessentags 2012 kennen. (© Pascal Reeber)

Wetzlar - Mit Rückenwind gehen die Erweiterungspläne von Zeiss ins Stadtparlament. Dort soll am 24. Oktober die für das Millionenprojekt nötige Änderung des Bebauungsplanes angestoßen werden. Im Umwelt- und im Bauausschuss haben die Stadtverordneten mit einstimmigen Beschlüssen bereits signalisiert, dass sie hinter dem Vorhaben im Dillfeld stehen.

Zeiss möchte den Standort in Wetzlar bekanntlich ausbauen und investiert hierfür einen dreistelligen Millionenbetrag, wie Bürgermeister und Baudezernent Andreas Viertelhausen (FW) im Bauausschuss sagte. Mittlerweile ist der Ankauf von zwei Grundstücken im Dillfeld in trockenen Tüchern. Die Carl Zeiss Grundstücks GmbH & Co. KG hat eine knapp 27.000 Quadratmeter große Fläche von der Firma Grumbach gekauft.

Das Unternehmen aus Münchholzhausen wollte ursprünglich ins Dillfeld ziehen, strebt nun aber einen Neubau in Münchholzhausen-Nord an, benötigt die Fläche im Dillfeld also nicht mehr. Das zweite von Zeiss gekaufte Grundstück befindet sich direkt am Röhrenlager und ist rund 40.000 Quadratmeter groß. Bisheriger Besitzer war die auf Konversion und Revitalisierung spezialisierte Revikon GmbH aus Gießen. Viertelhausen sagte, er sei „froh und stolz“, dass sich Zeiss zu Wetzlar bekenne. Neben den Bauplänen im Dillfeld, wo auf beiden nun gekauften Grundstücken identische Fabriken entstehen sollen, investiere das Unternehmen etwa 25 Millionen Euro in die Modernisierung des Traditionsstandorts in der Gloelstraße. „Von der Logistik her ist der alte Standort eine riesige Herausforderung.“ Auch daher sei die Erweiterung nötig. An der Gloelstraße werde durch den Auszug von Hensoldt in die Spilburg ebenfalls weiterer Platz geschaffen.

Das Stadtparlament ist nun gefragt, für den ersten Erweiterungsstandort, die Grumbach-Fläche, den Bebauungsplan zu ändern. Nur in einem Punkt weiche die Zeiss-Fabrik von den Vorgaben des bestehenden Planes ab, sagte Viertelhausen. Es geht um die Baumassenzahl, die angibt, wie stark eine Fläche bebaut wird. Die neue Fabrik, zusammen mit Verwaltungsgebäude und Parkhaus, wird das Grundstück also deutlich stärker ausnutzen als bisher erlaubt. „Das Grundstück ist heute eine Wiese. Wir erwarten dort keine Überraschungen. Das letzte Regenbogeneinhorn werden wir dort nicht finden“, sagte Viertelhausen.

Das war eine direkte Reaktion auf eine Frage des Stadtverordneten Hermann Schaus (Die Linke). Schaus hatte eine Formulierung aus der Beschlussvorlage hinterfragt. Dort stehe, dass umweltfachliche Belange berücksichtigt werden können. „Mich stört das ,können‘. Was heißt das?“, fragte Schaus. Und was sei mit dem Zusatz, dass die Grundsätze der Machbarkeitsstudie für das ökologisch nachhaltige Gewerbegebiet Münchholzhausen-Nord „sinngemäß angewandt“ werden sollten?

Viertelhausen sagte hierzu, dass die Stadt mit Zeiss bereits über ökologische Gesichtspunkte gesprochen habe, als noch eine Ansiedlung des Unternehmens in Münchholzhausen geplant war. „Natürlich denken wir auch im Dillfeld an Fassadenbegrünung und Fotovoltaik“, sagte Viertelhausen. „Für Zeiss ist das aber nichts Neues. Die leben das schon.“

Übrigens werden der Stadt im Dillfeld nach Angaben der Verwaltung keine Kosten entstehen. Die Kosten für Planung und Erschließung würden vom Bauherren getragen.