Sabbra Cadabra und Janne live

Am Sonntagabend zu Gast in der Wetzlarer Eventwerkstatt: der Marburger Singer/Songwriter Janne. Foto: Janne

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wetzlar (red). Die Livekonzerte und Musikkneipenabende in der Event-Werkstatt in Wetzlar gehen in die nächste Runde: Am Freitag, 7. August, wird wieder in der zum Indoor-Biergarten umgestalteten Halle gerockt: Mit Sabbra Cadabra, die zuletzt im Januar im Dillfeld gastierten, wird der Musik von Black Sabbath aus der Ozzy-Osbourne-Ära gehuldigt. Am Samstag, 8. August, darf wieder Musik vom Plattenteller gelauscht werden, wenn DJ Jarock die Polska Noc ausruft. Wie immer heißt es: Auch hierbei ist ein corona-konformer Indoor-Biergarten aufgebaut, die Tanzfläche bleibt gemäß des Tanzverbotes geschlossen. Der Eintritt kostet 8 Euro, Beginn ist um 21 Uhr.

Das Livekonzert am Freitag, 7. August, mit Sabbra Cadabra startet um 20 Uhr. Sabbra Cadabra stehen nicht nur für ein authentisches Live-Programm, sondern vor allem für eine Black-Sabbath-Show für Auge und Ohr. Sabbra Cadabra, das sind vier Musiker, die mit Spaß und Spielfreude ihr Publikum begeistern. Sabbra Cadabra haben sich ausschließlich für Songs der Originalbesetzung von Black Sabbath entschieden. Wie bei ihren großen Vorbildern setzen auch Sabbra Cadabra auf eine energiegeladene Live-Performance. Klassiker wie "Paranoid", "War Pigs" oder "Iron Man" gehören ebenso zur Set-Liste der Band wie Songs aus dem jüngsten Album "13".

Am Sonntagabend, 9. August, steht in der Reihe "Sommerfeuer" ab 18 Uhr der Marburger Singer/Songwriter Janne auf der Open-Air-Bühne im Biergarten. Seine Texte sind nicht auf Massentauglichkeit getrimmt, sondern für die Menschen, die zuhören können, zuhören wollen und ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie die Protagonisten in seinen Songs. Er schreibt die Songs nach seinem ganz eigenen Prinzip: "Ein Lied ist erst dann gut, wenn es allein mit mir und meiner Akustikgitarre funktioniert". So reist er jetzt schon Jahre mit seinen Geschichten im Gepäck durch Deutschland und präsentiert seine Songs - Solo zur Akustikgitarre, in der bisher schon bekannten Triobesetzung und seit Anfang 2020 auch im großen Aufgebot mit seiner Band.

Tickets im

Vorverkauf

Der Mittzwanziger spielte unter anderem im Vorprogramm von ZZ TOP, Silbermond, Gregor Meyle, Johannes Strate (Frontmann von Revolverheld), Michael Schulte, Milow, Glasperlenspiel, Henning Wehland, Wingenfelder und vielen mehr.

Die Tickets für die Konzerte kosten 19 Euro bzw. 20 Euro im Vorverkauf (zzgl. Gebühren/Versand). Es gibt sie bei www.ticketmaster.de, www.eventim.de und www.printyourticket.de sowie an allen angeschlossenen Vorverkaufsstellen, außerdem in der Rittal-Arena, bei Gimmler Reisen (Bannstraße, Nähe Forum) sowie direkt bei der Event-Werkstatt unter Telefon 0 64 41-3 09 77 14. Eine Abendkasse ist eingerichtet.