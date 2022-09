Sagen- und märchenhafter Stadtspaziergang durch Wetzlar

Karlo Brenner nimmt die Kinder als "Bommel" mit auf seinen Streifzug zu markanten und historischen Orten der Wetzlarer Stadtgeschichte. Foto: Stephanie Hoy

WETZLAR - Die Phantastische Bibliothek in Wetzlar war für gut 30 Kinder Ausgangspunkt für einen Stadtspaziergang durch Wetzlar. Diese städteübergreifende Veranstaltung sei ermöglicht worden durch den Kulturfonds Gießen-Wetzlar, erläutert dieser in einer Pressemitteilung. Bei der Ausschreibung habe das Tinko Kindertheater Gießen mit seiner Idee überzeugt, einen sagen- und märchenhaften Stadtspaziergang anzubieten, einmal in Wetzlar und eine Woche später in Gießen. Ziel sei, die jeweilige Nachbarstadt besser kennenzulernen.

Zu Beginn stellte Maren Bonacker kurz die Bibliothek mit ihren Tausenden Büchern aus den Bereichen Märchen, Sagen, Mythen, Fantasy, Science-Fiction und weiteren vor. Clown Charlie vom Tinko Kindertheater unternahm dann eine kleine Reise durch die Geschichte der Schelme und Spaßmacher, vom Hofnarren über Till Eulenspiegel bis zu den heutigen Clowns und brachte mit einigen magischen Zaubertricks nicht nur die Kinder zum Staunen.

Draußen wartete bereits Karlo Brenner, der als "Bommel" die Gruppe zu markanten und historischen Orten der Wetzlarer Stadtgeschichte führte. Mit seiner liebenswürdigen Art bezog er die Kinder in seine Erzählungen mit ein. Nach und nach durften manche in einen an einem Stab geschnürten Lederbeutel greifen, um etwas herauszufischen, das einen Hinweis auf die nächste Anlaufstelle enthielt.

Überrascht waren alle, als plötzlich der Esel und weitere Figuren aus dem Märchen "Die Bremer Stadtmusikanten" in einer Seitengasse auftauchten und Mitglieder des Kindertheaters einen Ausschnitt aus diesem Märchen zeigten.

Den Abschluss bildete der Besuch im Lottehof. Schauspieler waren in die Rollen und Kostüme von Goethe und Lotte geschlüpft und boten dem Publikum eine lustige Szene dar, in der sie sich zum ersten Mal treffen, und Goethe nicht weiß, wie er Lotte ansprechen soll.

Anja Eichler, Leiterin des Stadtmuseums, freute sich über die besonderen Gäste im Lottehof. Sie lud zu einem Besuch des Museums ein und erklärte die Bedeutung und Beliebtheit des Scherenschnitts zu Goethes Lebzeiten. Jedes Kind bekam von ihr ein Scherenschnittbild geschenkt.