Saisonabschluss mit Abschied vom Domblickbad

Am ersten Septemberwochenende endet die Geschichte des Domblickbads.

WETZLAR - Das Wetzlarer Domblickbad lädt am Wochenende 3. und 4. September zum letzten Mal zum Saisonabschluss ein. Am Samstag, 3. September, können Schwimmer und Nichtschwimmer in allen Becken bis 23 Uhr baden (mit Eintritt), Motto: "Schwimmen unterm Sternenhimmel". Von Samstag, 3. September, 12 Uhr, bis Sonntag, 4. September, 12 Uhr, ist das große Becken für Schwimmer zum "24-Stunden-Schwimmen" geöffnet (ab 24 Uhr Eintritt frei). Damit wird der Badebetrieb beendet.

24-Stunden-Schwimmen unter dem Sternenhimmel

Am Sonntag, 4. September, findet zudem von 11 bis 13 Uhr eine Abschlussfeier mit musikalischer Begleitung statt, zu der alle Besucher und Freunde des Freibades eingeladen sind. Nach dem Saisonende wird das Bad abgerissen und durch ein Naturfreibad ersetzt, das 2023 errichtet werden soll.