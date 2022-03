4 min

Sanierung läuft: 180 neue Sandsteine für den Wetzlarer Dom

Bei den Arbeiten am Südturm des Doms in Wetzlar treffen nun filigrane Arbeiten auf massive neue Sandsteine. Der steinerne Turm hat zudem ein Rostproblem. So ist der aktuelle Stand.

Von Pascal Reeber Redakteur Wetzlar