Schaden an der Hochstraße

Im Bereich der Anschlussstelle Wetzlar-Mitte muss die rechte Fahrspur in Richtung Gießen gesperrt werden. Gurnd ist ein Schaden am Übergang zur Abfahrt.

WETZLAR - Auf der Bundesstraße 49 auf Höhe der Anschlussstelle Wetzlar-Mitte/Bahnhof ist ein Schaden an der sogenannten Übergangskonstruktion der Hochstraße im Bereich des rechten Fahrstreifens aufgetreten.

Diese Übergangskonstruktion - dies ist der Übergangsbereich in der Fahrbahn zwischen Brücke und Straße - muss nun kurzfristig repariert werden, wie Hessen Mobil mitteilt. Bis dahin muss in diesem Bereich der B 49 der rechte Fahrstreifen in Fahrtrichtung Gießen gesperrt werden. Auf der vierstreifig ausgebauten Strecke steht dann auf Höhe der Anschlussstelle Wetzlar-Mitte nur noch ein Fahrstreifen in Fahrtrichtung Gießen zur Verfügung.

Diese Sperrung wird in der Nacht von Dienstag, 23. Februar, auf Mittwoch, 24. Februar, eingerichtet. Wie lange die Fahrstreifensperrung bestehen bleiben muss, ist derzeit noch nicht absehbar.

Die Fahrtrichtung Limburg ist hiervon nicht betroffen.