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Montag, 27.04.2020 - 09:00
2 min

Schadensbegrenzung: Stadt Wetzlar prüft Kurzarbeit für Stadthallenbetrieb

Der zum 1. April geschlossene Covid-19-Tarifvertrag ermöglicht erstmals Kurzarbeit im öffentlichen Dienst. Die Stadt Wetzlar prüft nun, das Instrument zur Schadenbegrenzung bei ihrem Eigenbetrieb Stadthallen einzusetzen.

Steffen Gross: Redakteur Wetzlar
Von Steffen Gross
Redakteur Wetzlar
Die vorerst letzte Veranstaltung in der Wetzlarer Stadthalle war die Notsitzung der Stadtverordnetenversammlung am 20. März mit medizinischer Einlasskontrolle. Foto: Pascal Reeber

Die vorerst letzte Veranstaltung in der Wetzlarer Stadthalle war die Notsitzung der Stadtverordnetenversammlung am 20. März mit medizinischer Einlasskontrolle. Foto: Pascal Reeber

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Wetzlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar
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