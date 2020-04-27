Montag,
27.04.2020 - 09:00
2 min
Schadensbegrenzung: Stadt Wetzlar prüft Kurzarbeit für Stadthallenbetrieb
Der zum 1. April geschlossene Covid-19-Tarifvertrag ermöglicht erstmals Kurzarbeit im öffentlichen Dienst. Die Stadt Wetzlar prüft nun, das Instrument zur Schadenbegrenzung bei ihrem Eigenbetrieb Stadthallen einzusetzen.
Von
Steffen Gross
Redakteur Wetzlar
Die vorerst letzte Veranstaltung in der Wetzlarer Stadthalle war die Notsitzung der Stadtverordnetenversammlung am 20. März mit medizinischer Einlasskontrolle. Foto: Pascal Reeber
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