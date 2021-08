Schaufel für Schaufel für mehr Schutz gegen Hochwasser

"Absoluten Schutz gibt es nicht", sagt Steffen Heusch, Professor für Hydrologie und Wasserwirtschaft an der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) über die Ereignisse im Ahrtal und anderswo Mitte Juli. Er prognostiziert: Derartiges wird künftig häufiger geschehenDie Gesellschaft könne sich vorbereiten, aber nicht komplett absichern.

"Starkregen kann überall auftreten", erklärt Heusch und erinnert an das Jahr 2018, als Ende Mai in Gießen binnen 90 Minuten mehr als 50 Liter pro Quadratmeter fielen, was in der Region einem hundertjährlichen Regen entspricht. "Auf den Pegel der Lahn hatte das keine nennenswerte Auswirkung", grenzt Heusch das Ereignis vom Hochwasser ab. Auswirkungen sollten solche Ereignisse hingegen auf die Stadtplanung haben, sagt er. Und sieht einen grundlegenden, nur schwer aufzulösenden Konflikt: den um die Fläche. Mobilität, Wohnen, Gewerbe, Energieerzeugung und die Wasserwirtschaft würden um jeden Hektar ringen. "Eigentlich bräuchte man zehn bis 20 Prozent der Fläche für wasserwirtschaftliche Anlagen." Das sei Investoren und Bürgern aber nur schwer vermittelbar.

Die Schwammstadt - viel Grün, wenig Versiegelung, offene Wasserflächen, gegebenenfalls unterirdische Zisternen - soll das Wasser eines Regens nicht in die Kanalisation abgeben, sondern an Pflanzen. "Verdunstung schafft Kälte", sagt Heusch. "Es gibt Neubaugebiete, die zeigen, dass es möglich ist, ohne Regenwasserkanal zu bauen." Das Prinzip Schwammstadt müsse bei jeder Baumaßnahme mitgedacht werden, damit langfristig die ganze Stadt regen- und dürrefest werde.

Auch eine Schwammstadt entpflichte Planende und Bauherren nicht davon, hochwassergerecht zu bauenOb Regenrückhaltebecken oder Stadtgrün: Vor Ereignissen wie an der Ahr könne all dies nur bedingt schützen. Im Extremfall helfe nur eine funktionierende Alarm- und Meldekette.