Scheuer soll Schutzschirm für Wetzlarer ÖPNV spannen

Busbahnhof Wetzlar: Dort lassen sich Individualverkehr und Öffentlicher Nahverkehr verknüpfen.

Wetzlar. Die Lufthansa ist nicht das einzige Transportunternehmen, das durch Corona Geld verliert. Auf eine Million Euro beziffert Umweltdezernent Norbert Kortlüke (Grüne) die Ausfälle der Stadt Wetzlar aus dem Verkauf von Bus- und Bahntickets. Und damit ist die Domstadt nicht allein. Die Verkehrsdezernenten aus fünf hessischen Städten und zwei Landkreisen haben sich an Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) gewandt und fordern einen Rettungsschirm für den öffentlichen Nahverkehr.

"Der Bund nimmt Milliarden in die Hand, um drohenden Insolvenzen der Luftverkehrsbranche zu begegnen. Ein vergleichbares Engagement muss es auch auf die Bedürfnisse der ÖPNV-Anbieter angepasst geben", heißt es in dem Brief aus Hessen, der der Redaktion vorliegt. Man unterstütze ausdrücklich die Forderung der Landesverkehrsminister, sie hatten bereits Mitte Mai einen ÖPNV-Schutzschirm ins Gespräch gebracht.

Für Kortlüke und seine grünen Amtskollegen bietet die Krise die Chance, die Finanzierung des ÖPNV auf eine ganz neue Basis zu stellen. "Wir brauchen eine stärkere Steuerfinanzierung des Systems", sagt Kortlüke. Schon heute decke der Fahrkartenverkauf bundesweit weniger als 50 Prozent der Kosten. Die Grundsatzfrage der Finanzierung müsse zeitnah angegangen werden. Zunächst aber müssten die coronabedingten Defizite vom Bund übernommen werden. Andernfalls sei der ÖPNV in seiner jetzigen Form akut gefährdet.

ÖPNV ist ohne Hilfe

akut in Gefahr

Eine Kopie des Briefes gab Kortlüke am Mittwoch der grünen Bundestagsabgeordneten Daniela Wagner mit nach Berlin. Wagner war in Wetzlar, um sich mit Kortlüke und dem beim Lahn-Dill-Kreis für Mobilität zuständigen Kreisbeigeordneten Heinz Schreiber auszutauschen. Ihr Thema: die Verkehrswende.

Aktuell arbeiten Stadt und Lahn-Dill-Kreis an der Aufstellung neuer Nahverkehrspläne. Der Kreis ist im Verfahren weiter, hier sind bereits konkrete Veränderungen beschrieben, während die Stadt im Sommer erst in die Arbeit einsteigt. Die Ziele aber sind überall gleich: Dichtere Takte, bessere Verbindungen. "Der Busbahnhof ist der zentrale Platz, um die Mobilitätswende voranzubringen", sagte Kortlüke. Hier würden die Bahn und die Stadtbusse verknüpft, Buslinien in den ländlichen Raum kämen hinzu, Man müsse dort aber auch die Verknüpfung zwischen Individual- und öffentlichem Verkehr schaffen, sagte Kortlüke mit Blick zum Beispiel auf Carsharing. Mehr Fahrten anbieten, den Menschen auch am Wochenende und spätabends ein Angebot mit den Öffentlichen machen - das sind die wichtigsten Verbesserungen im neuen Nahverkehrsplan des Kreises, beschrieb Schreiber. Etwa 1,5 Millionen Euro mehr müsse man dafür ausgeben.

Daniela Wagner hat natürlich nicht zum ersten Mal von der Verkehrswende gehört. "Das ist in vielen Städten ein Thema", sagt sie. "Denn viele Städte versinken im Lärm und Dreck des Straßenverkehrs." Die Verkehrswende könne dabei keine reine Wende der Antriebe sein. Die Menge der Fahrten müsse sinken. "Lebensqualität hat an vielen Stellen stark mit der Abwesenheit des motorisierten Individualverkehrs zu tun."

Für das Gelingen der Wende hat Wagner Empfehlungen. Zum einen sei eine gute Bürgerbeteiligung wichtig. Die Menschen müssten die Chance haben, ihre Bedenken, aber auch ihre Wünsche zu äußern. "Und sie müssen eine Rückmeldung erhalten." Für die Umsetzung der Wende seien Modellprojekte hervorragend geeignet, wenn sie situativ gut hergeleitet seien. Beispiel: Die Pop-up-Radwege in Berlin, die geschaffen wurden, als wegen Corona weniger Autoverkehr unterwegs war. "Wir müssen die Bürger mit solchen Modellprojekten auf den Geschmack bringen", warb die Abgeordnete.

Klar sei auch, dass sich Städte entscheiden müssten, wie sie ihre Flächen nutzten. Vielerorts herrsche eine starke Flächenkonkurrenz. Schienenstrecke, Parkfläche, Radweg, Wohnraum: Der Platz sei begrenzt und könne nur einmal vergeben werden. "Die Zeiten, in denen man alles haben konnte, sind vorbei."