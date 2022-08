Schlag gegen Drogendealer in Wetzlar und Solms

Die sichergestellten Drogen der mutmaßlichen Dealer aus Wetzlar und Solms. Foto: Polizeipräsidium Mittelhessen

WETZLAR/SOLMS - Kiloweise Haschisch und Marihuana sowie Amphetamin und 5000 Euro Bargeld: Allein das haben Drogenfahnder in den Wohnungen eines 24-jährigen Wetzlarers und eines 25-jährigen Solmsers beschlagnahmt. Die Beiden sitzen jetzt in Untersuchungshaft.

Bereits am Dienstag der vergangenen Woche klickten die Handschellen für die zwei jungen Männer. Schon vor einigen Monaten rückten der 24-Jährige und sein 25-jähriger Komplize aus Solms in den Fokus der Ermittler, teilen Oberstaatsanwalt Manuel Jung und Polizeipressesprecher Guido Rehr in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit. Ein aufwendiges Ermittlungsverfahren sei den Festnahmen am Dienstag vorausgegangen. Den 25-jährigen Solmser hatten Einsatzkräfte in der Wetzlarer Innenstadt in seinem Fahrzeug gestellt. Darin fanden die Beamten 120 Gramm Kokain. Den mutmaßlichen Komplizen nahmen Ermittler in Solms fest.

Bargeld, Feinwaagen und Impfpässe beschlagnahmt

Bei den anschließenden Wohnungsdurchsuchungen wurden die Polizisten fündig: Drei Kilogramm Marihuana, fünf Kilo Haschisch sowie 400 Gramm Amphetamin beschlagnahmten sie. Außerdem stellten sie 5000 Euro Bargeld, Feinwaagen, Verpackungsmaterial, zwei Teleskopschlagstöcke, ein Einhandmesser und eine Schreckschusspistole sowie eine größere Anzahl an Impfpässen.

Beide Männer wurden noch am Mittwoch einer Haftrichterin des Amtsgerichts Wetzlar vorgeführt. Sie ordnete gegen beide Tatverdächtigen Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr an. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen, gewerbsmäßigen Handelns mit Betäubungsmitteln sowie wegen Verstöße gegen das Waffengesetz. Die Ermittlungen in Bezug auf Verstöße im Zusammenhang mit den sichergestellten Impfausweisen dauern derzeit noch an.