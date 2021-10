"Schluss mit der Rente mit 63"

Jetzt teilen:

WETZLAR/DILLENBURG - Die VhU (Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände) Mittelhessen, mit Sitz in Wetzlar, hat die Arbeitsmarktzahlen im Oktober bewertet: Auch wenn die Zahl der Arbeitslosen gesunken sei, litten viele Branchen unter dem anhaltenden Rohstoff- und Halbleitermangel. Auch der Fachkräftemangel verschärfe sich. Besonders betroffen seien etwa Hotels und Gastronomie, Handwerk, Einzelhandel und das verarbeitende Gewerbe.

"Derzeit steuern wir auf eine manifeste Fachkräftekrise zu, denn bis zum Jahr 2026 werden allein in Hessen 130 000 Fachkräfte fehlen", erklärte Geschäftsführer Sascha Drechsel. Heimische Unternehmen lehnten bereits Aufträge ab, weil Personal fehle. Gravierende Nachteile für die Wirtschaft und den Standort Mittelhessen ließen sich nur vermeiden, wenn mehr Menschen als bisher in den Arbeitsmarkt integriert und weniger in Frührente gehen würden. Dabei sei Fachkräftezuwanderung zwar wichtig, aber auch die Erwerbsbeteiligung im Inland müsse gesteigert werden. "Mit der Rente mit 63 muss Schluss gemacht werden", forderte Drechsel. "Sinnvoll wäre es, das Renteneintrittsalter automatisch an die steigende Lebenserwartung anzupassen. Die Umstellung auf die Rente mit 67 zeigt doch, dass es funktioniert und immer mehr Ältere länger in Arbeit bleiben."