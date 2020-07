Schnell und kostenlos: Unser neuer Webpush-Service

Abonnieren Sie kostenlos unseren neuen Push-Service! (Grafik: Anne Porth)

MAINZ - Wenn Sie bereits unsere Nachrichten-App für Smartphones "VRM News" nutzen oder unseren Messenger-Service zum Beispiel für Telegram abonniert haben, kennen Sie es schon: Bei wichtigen Themen und Nachrichten schicken wir Ihnen eine Push-Nachricht. Diesen Service erweitern wir nun und bieten ihn in Form der sogenannten Webpush-Mitteilungen in allen gängigen Browsern an. So verpassen Sie nichts mehr. Und das Beste: Sie können genau entscheiden, zu welchen Themen Sie informiert werden möchten – und zu welchen nicht. Einzig: Auf dem mobilen Betriebssystem iOS von Apple (für iPhones und iPads) funktioniert dieser Service leider (noch) nicht. Im Folgenden beantworten wir die wichtigsten Fragen.

Wie bekomme ich die Mitteilungen?

Mit dem Webpush unseres Portals sind Sie immer bestens informiert. Denn wenn Sie Ihren Browser geöffnet haben, erhalten Sie ab dem Zeitpunkt der Anmeldung Push-Nachrichten. Sie müssen dafür nicht aktiv unsere Website besuchen. Diese Mitteilungen erscheinen als kleines Fenster und verschwinden nach einiger Zeit wieder, sofern der Nutzer nicht darauf klickt. Doch klickt man auf die Schlagzeile, erreicht man direkt den entsprechenden Artikel auf unserem Nachrichtenportal.

Wie melde ich mich an?

Am einfachsten nutzen Sie dafür folgendes Widget. Nach der Anmeldung können Sie wählen, aus welchen Themengebieten Sie Nachrichten erhalten möchten bzw. diese verwalten, wenn Sie bereits angemeldet sind. (Wenn Sie ein iPhone oder iPad nutzen, sehen Sie das Anmeldefenster leider nicht, weil der Service auf diesen Geräten nicht funktioniert):

Verschiedene Kategorien: Was wähle ich aus?

In den Kategorien Top-Meldungen, Sport und Lokales verschicken wir über den Tag verteilt die wichtigsten Nachrichten. In allen anderen Kategorien werden Sie automatisch informiert, wenn ein neuer Artikel in diesem Themenbereich veröffentlicht wurde.

Was kostet der Service?

Der Webpush-Service ist komplett kostenlos. Um Artikel aus unserem Plus-Angebot lesen zu können, brauchen Sie lediglich ein entsprechendes Abo.

Wie melde ich mich wieder ab?

Der Service ist kostenlos, lässt sich schnell und einfach einrichten und kann natürlich jederzeit wieder abbestellt werden. Klicken Sie dazu einfach auf das X am Ende des Widgets und deaktivieren Sie für die Zukunft weitere Mitteilungen. Sollten Sie das Widget nicht sehen oder generell Ihre Push-Nachrichten über Ihre Browser-Einstellungen verwalten wollen, finden Sie hier für jeden Browser die vollständige Anleitung. Wer sich einmal gegen den Webpush-Service entschieden hat, kann diesen aber ohne Aufwand erneut aktivieren (siehe Frage 1).