Schreihals fuchtelt mit einem Messer herum

Wetzlar (red). Für einen Schrecken hat am Samstag ein 36-Jähriger im Bereich der Lahn in der Dammstraße gesorgt. Das geht aus dem jüngsten Polizeibericht hervor.

Auf Englisch Unverständliches brüllend und mit einem großen Küchenmesser in der Hand ging der Beschuldigte gegen 14.15 Uhr in aggressiver Weise in Richtung des Anlegeplatzes für Kanus. Anwesende flüchteten vor dem Mann. Hinzugerufene Polizeistreifen nahmen den 36-Jährigen wenig später widerstandslos fest. Verletzt wurde niemand.

Aufgrund seines Zustandes übergaben die Beamten den 36-Jährigen in ärztliche Obhut. Dort stieg sein aggressives Verhalten wieder deutlich an. Denn er leistete Widerstand gegen die zu treffenden Maßnahmen. Dabei beleidigte er einen der Beamten als "Piece of Shit", trat um sich und verletzte einen Pfleger und einen Polizeibeamten leicht.