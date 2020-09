Schulbusse: Kreis will "Entzerrung"

Jetzt teilen:

WETZLAR/DILLENBURG (red). Laut Kreisverwaltung gehen zahlreiche Anrufe und Anfragen besorgter Eltern zur aktuellen Schulbussituation bei der Schulabteilung des Kreises, der Lokalen Nahverkehrsorganisation der Stadt Wetzlar und der Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil (VLDW) ein.

Den Verantwortlichen sei bewusst, dass es zu Stoßzeiten, insbesondere zum Schulbeginn und zum Schulende, punktuell zu einer sehr starken Nutzung der Fahrzeuge kommen könne. Um mögliche Infektionsrisiken zu minimieren, mahnen sie die Nutzung der Mund-Nase-Bedeckung an den Haltestellen und in den Fahrzeugen an. Und: Um die Situation zu verbessern, raten Landkreis, Stadt und VLDW dazu, die Nutzungszeiten zu entzerren. So biete es sich für Schüler an, weniger frequentierte Abfahrtzeiten und Linien zu nutzen und mit einem Bus früher zu fahren und gegebenenfalls am Zielort eine Wartezeit in Kauf zu nehmen.

Die Anzahl der Busse im ÖPNV könne nicht einfach erhöht werden. Dafür stünden nicht genügend Fahrzeuge zur Verfügung. Außerdem rät der Kreis zur Nutzung von Fahrrädern oder zu Fahrgemeinschaften von Eltern mit Masken im Auto.

Für Schüler der Risikogruppen, beziehungsweise wenn diese mit einer gefährdeten Person im Hausstand leben, bestehe die Möglichkeit der Befreiung von der Präsenzpflicht. Sie könnten im Homeschooling oder Fernunterricht unterrichtet werden. Betroffene sollen sich an ihre Schule wenden.