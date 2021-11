"Schule ist Ort zum Leben und Lernen"

Kristian SnoeijerFoto: Olaf Körting

WETZLAR - Nach zwei Jahren hat die Schule an der Brühlsbacher Warte in Wetzlar nun einen neuen Schulleiter: Kristian Snoeijer. Er hat die Schule bereits zwei Jahren kommissarisch geleitet. Jetzt überreichte Schulamtsdirektorin Ursula Saathoff ihm seine Ernennungsurkunde.

"Ich erinnere mich noch gut daran, dass Sie in meinem Büro standen und wir gemeinsam über Ihre berufliche Zukunft sprachen", warf Saathoff den Blick einige Jahre zurück. "Auf meine Frage, bis wohin Sie denn bereit wären, morgens zu fahren, antworteten Sie Wetzlar." Dass später mal die Förderschule mit den Schwerpunkten Lernen und körperlich-motorische Entwicklung die nächste Dienststelle für Snoeijer werden sollte, war damals noch nicht abzusehen.

Zunächst als Konrektor, dann als kommissarischer Schulleiter habe er zum Start gleich schwierige Zeiten zu meistern gehabt, betonte Stufenleiter Olaf Körting in einer Pressemitteilung. Ohne große Erfahrung im neuen Tätigkeitsfeld zu haben, habe es für Snoeijer in der Corona-Krise immer wieder wechselnde Herausforderungen gegeben, mit denen er umzugehen hatte und für die es regelmäßig Lösungen zu finden galt.

Dass ihm dies gut gelungen ist, brachten das Schulleitungsteam, der Personalrat und die Schülerschaft zum Ausdruck: Sie bescheinigten dem neuen Chef viel Einfühlungsvermögen, Tatkraft und stets ein offenes Ohr für sein Kollegium und seine Schülerschaft.

Kristian Snoeijer bedankte sich für die Einführung in sein neues altes Amt und richtete den Blick nach vorne: "Unsere Schule ist ein Ort zum Leben und zum Lernen. Lasst sie uns auch in Zukunft in diesem Sinne immer wieder neu gestalten."