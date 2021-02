Schüler informieren sich digital

Etwa 500 Studieninteressierte informieren sich bei den Hochschulinformationstagen digital über StudiumPlus der Technischen Hochschule Mittelhessen. Foto: THM/StudiumPlus

WETZLAR - In diesem Jahr sind die Fragen über die dualen Studiengänge bei den Hochschulinformationstagen (HIT) wegen der Corona-Pandemie digital beantwortet worden.

Normalerweise drängen sich die Schüler bei StudiumPlus, wenn das duale Studienprogramm der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) und das CompetenceCenter Duale Hochschulstudien (CCD) - StudiumPlus zu den HIT einladen. 2021 kamen die Besucher übers Internet.

Über 500 Besucher schalteten sich zu und nutzten ausgiebig die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Die Studiengangsleiter erläuterten auf mehreren Kanälen in digitalen Meetings die Besonderheiten der dualen Bachelor-Studiengänge Betriebswirtschaft, Ingenieurwesen Elektrotechnik, Ingenieurwesen Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen, Bauingenieurwesen, Management in der Medizin und Software-Technologie.

Die Teilnehmer konnten sich zu verschiedenen Vorträgen einwählen - je nachdem, für welchen der dualen Studiengänge sie sich interessierten. Verantwortliche der Hochschule und der Partnerunternehmen stellten den Aufbau und die Inhalte der Studiengänge vor und gaben einen Einblick, wie die Praxisphasen in den Firmen organisiert sind. "Mit 950 Partnerunternehmen und über 1800 Studierenden ist StudiumPlus der größte duale Anbieter in Hessen", sagte Professor Fabian Tjon, der den Studiengang Betriebswirtschaft vorstellte.

Sieben Bachelor-Studiengänge mit insgesamt 20 Fachrichtungen bietet StudiumPlus in Wetzlar und an sechs Außenstellen in Bad Hersfeld, Bad Vilbel, Bad Wildungen, Biedenkopf, Frankenberg und Limburg an.

Alle umfassen sieben Semester, die die Studierenden wechselweise an der Hochschule und im jeweiligen Partnerunternehmen verbringen, sodass Theorie und Praxis sich abwechseln und ineinander verschränkt sind.

Denn das ist das Besondere, erläuterte Professor Jens Minnert, der den Studiengang Bauingenieurwesen präsentierte: Die Interessenten bewerben sich bei den Unternehmen, die die Auswahl treffen, anschließend immatrikulieren sie sich an der Hochschule. Einen Numerus Clausus gibt es auf keinen der Studiengänge, dafür müsse man das Unternehmen von sich überzeugen, so Minnert. Dabei sei es oft wichtiger, dass die Chemie stimmt, als das im Zeugnis nur Einser stehen.

Eine Besonderheit des dualen Studiums sei auch die geringe Abbruchquote. Etwa 95 Prozent der Studierenden absolvierten ihr Studium in der Regelstudienzeit. Grund dafür sei laut Professor Jens Hoßfeld, der den Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen vorstellte, der Unterricht in kleinen Gruppen. Dazu komme die enge Betreuung an der Hochschule und in den Unternehmen.

95 Prozent schaffen

Studium in der Regelzeit

Denn dort kümmere man sich intensiv um die Studierenden, wie Marion Gottschalk, Geschäftsführerin der Ille Papier-Service GmbH und stellvertretende Vorstandsvorsitzende des CCD, berichtete. "Die Projektphasen im Unternehmen sind das Herzstück von Studium Plus", lobte Gottschalk. Was dabei erarbeitet werde, werde auch umgesetzt.

Auch wenn es zunächst um den Start ins Studium ging, stellte Professor Michael Guckert auch die dualen Master-Studiengänge vor, die sich an den erfolgreichen Abschluss eines Bachelor-Studiengangs anschließen könnten. Dabei stellte er klar, dass auf ein duales Bachelor-Studium auch ein normaler Master folgen könne und umgekehrt.