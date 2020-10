Schüler starten mit neuen Rollern durch

Freuen sich über die neuen Roller mitsamt entsprechender Schutzausrüstung: die Schüler der Klasse M5a der Schule an der Brühlsbacher Warte. Foto: Schule an der Brühlsbacher Warte

Wetzlar (red). Nach einer zweiwöchigen Erprobungsphase im Frühjahr und der Erfahrung, wie viele Kinder und Jugendliche sich von dem neuen Bewegungsangebot begeistern ließen, macht die Schule an der Brühlsbacher Warte jetzt den nächsten Schritt: Um dauerhaft ihren Schülern die Möglichkeit zu geben, ihrer Kreativität und ihrem Bewegungsdrang freien Lauf lassen zu können, wurden auf Initiative der Lehrerin Christina Eigmüller 24 neue Roller mit entsprechender Schutzausrüstung angeschafft.

"Besonders freuen wir uns darüber, dass die AOK Hessen die Hälfte der Anschaffungskosten von 4600 Euro übernommen hat", teilte der stellvertretende Schulleiter, Kristian Snoeijer, bei der Übergabe der neuen Fahrzeuge mit.

Weitere Unterstützung in Höhe von 1000 Euro kam durch die Town and Country- Stiftung zustande, die bereits im vergangenen Schuljahr die Schule an anderer Stelle mit einem Betrag in gleicher Höhe unterstützt hatte. Als Ausdruck der breiten Unterstützung durch die Schulgemeinde werteten Snoeijer und Simone Zybon-Leib vom Förderverein der Schule, dass die verbleibende Restsumme komplett aus Mitteln des Vereins beglichen werden konnte. Den Schülern der Klasse M5a kam dann die begehrte Aufgabe zu, die neuen Fahrzeuge in Betrieb zu nehmen.