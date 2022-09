Schultag der etwas anderen Art an Wetzlarer Lotteschule

Beim Sporttag an der Lotteschule ist auch ein wenig Mut gefordert. Der wird mit einem besonderen Erlebnis belohnt. Foto: Timo König

WETZLAR - Dunkle Wolken ziehen über den fast menschenleeren Pausenhof der Lotteschule in Wetzlar. Kleine Fußballtore sind aufgestellt, die Kletterwand steht, einzig an der Seilrutsche wird mit voller Manneskraft noch einmal zügig die Leine nachgespannt. Es ist die Ruhe vor dem Sturm. "Wer kann schon behaupten, sich einmal aus dem zweiten Stock der eigenen Schule abgeseilt zu haben?", fragt David Schnorr, der im Auftrag der Sportjugend Hessen gemeinsam mit zwei Kolleginnen den sogenannten "Sportsfun Teamday" in Wetzlar leitet.

Augenblicke später strömen die Grundschüler der Lotteschule lautstark in Scharen auf den Pausenhof. Es ist ein Schultag der etwas anderen Art, der ihnen in den nächsten Stunden bevorsteht.

Bei einer Ausschreibung der Sportjugend hatte sich die Lotteschule vor rund einem halben Jahr beworben und den Zuschlag erhalten. Beim "Sportsfun Teamday" steht ausschließlich Sport auf dem Stundenplan - aus einem guten Grund. "Es geht darum, dass sich die Kinder bewegen und auch mal etwas anderes ausprobieren und kennenlernen", erklärt Schulleiterin Andrea Will-Rühl das Projekt. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO sollte sich ein Kind mindestens eine Stunde pro Tag bewegen. Ein Soll, das von 84 Prozent der Kinder in Deutschland nicht erfüllt wird, heißt es in einer WHO-Studie aus dem Jahr 2019, also noch vor Beginn der Corona-Pandemie. Die Folgen sind gesundheitliche Probleme und Übergewicht.

Nicht nur die Bewegung, auch der Teamaspekt spielt eine wichtige Rolle. Beispielsweise beim Teamklettern müssen die Kinder im Kollektiv funktionieren. (Foto: Timo König)

Dafür, dass an der Lotteschule für jedes Kind etwas dabei ist, haben die Initiatoren im Vorfeld gesorgt. Nicht nur die Sportjugend selbst, sondern auch lokale Vereine wie der RSV Büblingshausen, der TV Wetzlar oder der TC Wetzlar packen an diesem Tag mit an.

"Für uns als Verein geht es auch darum, der Schule etwas zurückzugeben", erklärt Erik Caspari, Jugendleiter des RSV Büblingshausen. Für das Event hat er sich extra einen Tag Urlaub genommen. "Solange die Kids Spaß haben, macht man das gerne", erklärt er. Zwischen dem Verein und der Lottschule besteht seit diesem Schuljahr eine Kooperation im Bereich Fußball.

Von den klassischen Sportarten wie eben Fußball, Tischtennis oder Leichtathletik ist bis zum Klettern und einer Slackline - ein Spanngurt, auf dem man balanciert - auf dem Pausenhof nahezu alles mit dabei. Insgesamt 22 verschiedene Stationen sorgen für die nötige Portion Abwechslung. Nur die geplante Hüpfburg wird an diesem Tag wegen der hohen Regenwahrscheinlichkeit nicht aufgebaut. Auch wenn es während der Veranstaltung letztlich trocken bleibt.

Der "Sportsfun Teamday" ist für viele Beteiligte dabei das erste große Event seit mehr als zwei Jahren. Das weiß auch Alexander Steinmetz, der an der Lotteschule als Schulsozialpädagoge arbeitet. Inzwischen habe sich die Situation mit Blick auf die koordinativen Fähigkeiten der Kinder wieder etwas verbessert, erklärt Steinmetz. Dennoch seien noch viele pandemiebedingte Bewegungsdefizite nachzuholen. "Umso wichtiger ist es, dass wir solche Angebote wieder anbieten können."

Sport, Spiel und Spaß stehen beim „Sportsfun Teamday“ der Sportjugend Hessen an der Wetzlarer Lotteschule an erster Stelle. Vor allem bei den Jungs erfreut sich die Torwand besonderer Beliebtheit. Insgesamt stehen auf dem Pausenhof und der Turnhalle 22 Stationen zur Verfügung. (Foto: Timo König)

Außer den Dutzenden Erst- bis Viertklässlern sind auch Vorklassen und Intensivklassen der Lotteschule beteiligt, was den Sozialpädagogen besonders freut. Denn nicht nur die Bewegung selbst, auch der Teamfaktor soll eine tragende Rolle einnehmen. Ob Laser-Labyrinth oder Teamklettern: Einige der 22 Stationen sind für die Schüler nur gemeinsam zu lösen.

"Wenn sich die Kids am Ende des Tages nicht nur viel bewegt, sondern auch ein Lächeln auf den Lippen haben, sind wir rundum zufrieden", erklärt David Schnorr. An insgesamt 15 Schulen in ganz Hessen ist er im Auftrag der Sportjugend in diesen Wochen mit seinen Kollegen unterwegs. Finanziert wird der Sporttag hessenweit von den jeweiligen Sparkassen.

Einige Kinder seien laut Schnorr im Anschluss an den "Sportsfun Teamday" in der Vergangenheit sogar einem Sportverein beigetreten, schildert er seine Erfahrungen. Gut möglich also, dass sich auch die Wetzlarer Vereine in den nächsten Wochen über Zuwachs freuen dürfen.