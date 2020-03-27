Freitag,
27.03.2020 - 09:56
2 min
Schuster erwartet im Lahn-Dill-Kreis einen "wirtschaftlichen Tsunami"
Auf die Corona-Krise folgt die Wirtschaftskrise: Landrat Schuster rechnet damit, dass jeder fünfte bis sechste Arbeitsplatz im Lahn-Dill-Kreis von Kurzarbeit betroffen sein wird.
Von Jörgen Linker
Redakteur Dillenburg
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