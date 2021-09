Schweizer Firma plant Millioneninvest in Wetzlar

Für Stefan Neuhorn, Geschäftsführer der vonRoll hydro Deutschland GmbH, ist klar, wie die Zukunft der Elektromobilität aussehen muss: kleiner, leichter, langsamer. "Bisherige Fahrzeuge durch E-Fahrzeuge gleicher Größe zu ersetzen, ist der falsche Ansatz", sagt der 62-Jährige.

Gerade in Innenstädten müsse die Horde von Service- oder Lieferfahrzeugen durch kleine, wendige Vehikel ersetzt werden. Es brauche dann Mikro-Hubs, also kleine, dezentrale Waren-Umschlagplätze - und eine andere Logistik. "Heute schon parken die Paketdienste in dritter Reihe in den Innenstädten. Das kann nicht sein. Hier brauchen wir andere Fahrzeuge und eine andere Logistik."

Zur vonRoll-Grppe gehört unter anderem das Unternehmen vRbikes.ch, das Elektrodreiräder herstellt. Sie kommen unter anderem bei der Schweizer Post zum Einsatz.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr haben 380 Mitarbeiter in Wetzlar rund 290 000 Rohre mit einer Länge von jeweils sechs Metern gefertigt. Der Umsatz lag bei 117 Millionen. Nach Angaben der Geschäftsführer wurden etwa drei Millionen Euro in Unterhalt und Wartung und dazu 2,2 Millionen Euro neu investiert. (pre)