Samstag, 18.07.2020 - 05:00
7 min
Schwere Vorwürfe gegen heimische Unternehmen im Busgewerbe
Von Pascal Reeber
Redakteur Wetzlar
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ZUR PERSON
Jochen Koppel ist Gewerkschaftssekretär bei Verdi und im Fachbereich 11 für die hessische Busbranche zuständig. Er betreut Fahrer in ganz Hessen und tritt als Verhandlungsführer der Gewerkschaft in den Tarifverhandlungen mit dem Landesverband Hessischer Omnibusunternehmer (LHO) auf. In dieser Funktion war er federführend für den aktuellen Tarifabschluss in der privaten Busbranche verantwortlich, nach welchem der Brutto-Stundenlohn der Fahrer schrittweise bis 2023 auf 17,40 Euro steigt. (pre)
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