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Samstag, 18.07.2020 - 05:00
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Schwere Vorwürfe gegen heimische Unternehmen im Busgewerbe

Harter Konkurrenzkampf, keine Betriebsräte, schwierige Bedingungen: Gewerkschaftssekretär Jochen Koppel beklagt die Situation im Busgewerbe. Gerade in Mittelhessen ist diese extrem.

Pascal Reeber: Redakteur Wetzlar
Von Pascal Reeber
Redakteur Wetzlar
Am Lohndumping im Busgewerbe haben auch die seltenen Streiks der Fahrer laut Gewerkschaftssekretär Jochen Koppel wenig geändert. Archivfoto: Frank Rumpenhorst/dpa

Am Lohndumping im Busgewerbe haben auch die seltenen Streiks der Fahrer laut Gewerkschaftssekretär Jochen Koppel wenig geändert. Archivfoto: Frank Rumpenhorst/dpa

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Fotos
Am Lohndumping im Busgewerbe haben auch die seltenen Streiks der Fahrer laut Gewerkschaftssekretär Jochen Koppel wenig geändert. Archivfoto: Frank Rumpenhorst/dpa

Am Lohndumping im Busgewerbe haben auch die seltenen Streiks der Fahrer laut Gewerkschaftssekretär Jochen Koppel wenig geändert. Archivfoto: Frank Rumpenhorst/dpa

"Der Preiskampf ist das Problem. Das wird dann höchstens ein Ende haben, wenn alle Busunternehmen wieder kommunal sind", sagtJochen Koppel, Gewerkschaftssekretär bei Verdi. Foto: Ralf Spiegel

"Der Preiskampf ist das Problem. Das wird dann höchstens ein Ende haben, wenn alle Busunternehmen wieder kommunal sind", sagtJochen Koppel, Gewerkschaftssekretär bei Verdi. Foto: Ralf Spiegel

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ZUR PERSON

Jochen Koppel ist Gewerkschaftssekretär bei Verdi und im Fachbereich 11 für die hessische Busbranche zuständig. Er betreut Fahrer in ganz Hessen und tritt als Verhandlungsführer der Gewerkschaft in den Tarifverhandlungen mit dem Landesverband Hessischer Omnibusunternehmer (LHO) auf. In dieser Funktion war er federführend für den aktuellen Tarifabschluss in der privaten Busbranche verantwortlich, nach welchem der Brutto-Stundenlohn der Fahrer schrittweise bis 2023 auf 17,40 Euro steigt. (pre)

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