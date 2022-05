1 min

Schwerer Unfall am Bahnhof Wetzlar: Fußgänger verletzt

An einem Fußgängerüberweg an der Nordseite des Wetzlarer Bahnhofs hat sich am Montagabend ein schwerer Unfall ereignet. Ein Fußgänger wurde dabei offenbar schwer verletzt.

Von Carolin-Christin Czichowski Redakteurin