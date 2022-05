Schwerer Unfall am Bahnhof Wetzlar: Fußgängerin verletzt

Eine Fußgängerin ist bei einem Unfall am Bahnhof Wetzlar verletzt worden. Auch ein Gutachter war im Einsatz. Foto: Lothar Rühl

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Eine 35-jährige Frau aus Wetzlar ist am Montagabend bei einem Unfall in Wetzlar verletzt worden. Wie die Polizei auf Anfrage bestätigt, ereignete sich der Vorfall gegen 18.25 Uhr an der Straße zwischen Bahnhof und Bauhaus. Demnach wollte die Frau die Straße an einem Fußgängerüberweg überqueren und ist dabei von einem 59-jährigen Autofahrer, der ebenfalls in Wetzlar lebt, erfasst worden. Die Wetzlarerin erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Der Einsatz an der Nordseite des Bahnhofes lief bis in die späten Abendstunden. Für den genauen Unfallhergang hatte die Polizei einen Sachverständigen hinzugezogen.