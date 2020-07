Schweres Thema und Hauch des Wunderbaren

Joana Osman hat mit ihrem Text vor dem Hintergrund des Nahostkonflikts die Jury des Phantastikpreises überzeugt. Foto: Mica Zeitz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wetzlar (red). Der mit 4000 Euro dotierte Phantastikpreis 2020 der Stadt Wetzlar geht an die deutsch-palästinensische Autorin Joana Osman. Das hat die Stadt Wetzlar am Donnerstag bekannt gegeben, nachdem die acht Mitglieder starke Fachjury - bestehend aus Vertretern von Buchhandel, Verlagswesen, Bibliothek, Schule, Universität und Presse - aus über 60 eingereichten Titeln mit deutlicher Mehrheit Osmans "Am Boden des Himmels" (Atlantik Verlag 2019) ausgewählt hat.

Die 1982 geborene Osman lebt als Autorin und Dozentin in der Nähe von München. Ihr Debütroman handelt von der arabisch-israelischen Journalistin Layla, die eigentlich davon träumt, mit Reportagen über die großen politischen Themen Menschen aufzurütteln. Stattdessen berichtet sie für ihren Provinzradiosender über lokale Schönheitswettbewerbe und verliest die Verkehrsmeldungen, bis eines Tages ein Wunder geschieht: Erbitterte Feinde liegen sich plötzlich versöhnt in den Armen, und die einzige Erklärung scheint ein "Engel" zu sein, der Menschen dazu befähigt, mit den Augen des jeweils anderen zu sehen. Laylas Recherchen führen zu einem 19-jährigen Palästinenser, der bald darauf unter Terrorverdacht verhaftet wird.

"Engel" dient als

Empathie-Katalysator

Joana Osmans Roman nehme sich mit viel Feingefühl des schweren Themas des Nahostkonflikts an. Dabei nähere er sich mit fantastischen Mitteln einem sehr realen Problem, erklärt die Jury. Über dem gesamten Text liege ein Hauch des Wunderbaren, das es bräuchte, um diesen Konflikt zu lösen. Osman bewege sich immer im Grenzbereich des Fantastischen, ohne jemals in Kitsch abzugleiten: Ein "Engel" diene als Empathie-Katalysator, der Feinden Einblick in die Perspektive des Gegners ermöglicht, Träume hinterließen Spuren in der Wirklichkeit und materialisierten das kollektive Gedächtnis Israels. Keine der Figuren werde zum bevorzugten Sympathieträger - was in diesem Fall einer Parteinahme gleichkäme -, und doch seien sie so einzigartig gezeichnet, dass sie auch nach der Lektüre noch lange nachhallten. Die Autorin verstehe es darüber hinaus, mit einer einfühlsamen, bildreichen und zugleich knappen Sprache vor allem die Schauplätze so zu beschreiben, dass man sie förmlich riechen, schmecken und hören könne.

Die Preisverleihung ist für den 4. September in Wetzlar vorgesehen.