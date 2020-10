Seit 50 Jahren in Hessen

GLOBUS

Seinen Ursprung hat das Unternehmen Globus im saarländischen St. Wendel. Hier veröffentlichte der Gründer Franz Bruch im Jahr 1828 im „St. Wendel Intelligenzblatt“ eine Anzeige mit der Versicherung der „billigsten und reelsten Bedienung“.



Aktuell zählen neben 47 SB-Warenhäusern, 91 Baumärkten und sechs Elektrofachmärkten in Deutschland auch 27 Vollsortimenter in Tschechien und Russland sowie zwei Baumärkte in Luxemburg zur Globus-Gruppe.



In ihnen sind rund 18 500 Mitarbeiter beschäftigt – laut Globus fast ausschließlich sozialversicherungspflichtige Voll- und Teilzeitkräfte. Mehr als 9000 Globus-Mitarbeiter sind als stille Gesellschafter am Unternehmen beteiligt.



Bis heute steht die Familie Bruch an der Spitze des Unternehmens: Zum 1. Juli übergab Thomas Bruch die Geschäftsführung der Globus Holding an seinen Sohn Matthias. (hpz)