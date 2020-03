Selbstmorddrohung sorgt in Wetzlarer Wohnviertel für Aufregung

Jetzt teilen:

WETZLAR - 19 Anwohner in der Max-Berek-Straße sind am Freitagabend kurzfristig evakuiert worden. Ein Bewohner eines der Reihenhäuser hatte offenbar am Telefon gegenüber seiner Frau und per Notruf bei der Leitstelle des Lahn-Dill-Kreises mit Suizid gedroht. Es bestand der Verdacht, dass der 54-jährige Deutsche aufgrund einer akuten psychischen Erkrankung sein Haus in die Luft sprengen wollte. Auslöser soll ein Familienstreit gewesen sein.

Die angrenzende Stoppelberger Hohl war weiträumig abgesperrt. Die Enwag riegelte die Gasleitungen ab. Die evakuierten 19 Anwohner waren vorübergehend in einem Linienbus untergebracht. Ein Betreuungszug des Roten Kreuzes kümmerte sich um sie. Die Wetzlarer Feuerwehr wurde gegen 20.30 Uhr alarmiert. Sie rückte mit 30 Einsatzkräften aus Büblingshausen, Innenstadt, Hermannstein und Niedergirmes an, um Amtshilfe für die Polizei zu leisten.

Nach längeren Verhandlungen mit der Polizei verließ der Mann gegen 23.55 Uhr das Haus und konnte widerstandslos in Gewahrsam genommen werden. Anschließend wurde er in einer psychiatrischen Klinik vorgestellt. Eine Überprüfung des Hauses durch die Feuerwehr mittels Messungen verlief negativ.