Senden Sie uns ihre schönsten Fotos vom "Urlaub daheim"

Ob Radtour oder Wanderung - viele Menschen waren in diesem Sommer in der Region unterwegs. Foto: Steffen Gross

Wetzlar (taf/red). Corona hat in den Sommerferien 2020 wohl die Urlaubspläne der allermeisten von uns komplett auf den Kopf gestellt - viele haben sich letztendlich entschieden, dieses Jahr den Urlaub daheim zu verbringen. Und das war sicher nicht weniger schön, im Gegenteil: Die Menschen haben Ausflüge gemacht, haben die Gegend erkundet, sind gewandert, waren im Grünen und am Wasser, bei Paddeltouren auf der Lahn unterwegs - oder hatten einfach Spaß im heimischen Garten oder auf "Balkonien". Wir wollen wissen, wie Sie die schönen Seiten des Sommerurlaubs daheim erlebt haben. Schicken Sie uns einfach Ihre besten Fotos von Ihrem "Urlaub daheim" zu. Und so einfach geht's: Bitte senden Sie bis Samstag, 22. August, maximal zwei Bilder unter dem Stichwort "Urlaub daheim" an lokaredaktion-wnz@vrm.de. Bitte vergessen Sie nicht, Ihren Namen und Ihre Adresse anzugeben und die Szene, die wir auf dem Bild sehen, kurz zu beschreiben und uns mitzuteilen, wo sie entstanden ist. Wir veröffentlichen eine Auswahl Ihrer schönsten Zusendungen in der Tageszeitung sowie auf www.mittelhessen.de - und sind natürlich sehr gespannt auf Ihren Urlaub daheim.