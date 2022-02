Senioren befassen sich mit dem Thema "Alter und Digitalisierung"

Dorothea Marx und Klaus Huber (l.) führen künftig den Seniorenrat. Es gratuliert Oberbürgermeister Manfred Wagner, der dem Gremium als zuständiger Dezernent ebenfalls angehört. Foto: Stadt Wetzlar

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Der Seniorenrat der Stadt Wetzlar hat sich in der Stadthalle für die Wahlperiode bis 2026 neu konstituiert. Zur neuen Vorsitzenden wurde einstimmig Dorothea Marx gewählt.

Die 80-Jährige ist als langjährige Leiterin des Wetzlarer Seniorentreffs in der Obertorstraße aktiv und gehört seit 2021 dem Magistrat als ehrenamtliche Stadträtin für die CDU an. Zum Stellvertreter wurde Klaus Huber gewählt, der sich gegen einen weiteren Kandidaten durchsetzte. Er gehört dem Gremium als sachkundiger Einwohner an. Die bisherige langjährige Vorsitzende des Seniorenrates, Renate Wagner, war im vergangenen Jahr verstorben. Die städtische Seniorenbeauftragte Susanne Wind skizzierte die breite Themenpalette des Seniorenrates, die auf den "Seniorenpolitischen Leitlinien" der Stadt Wetzlar aufbaut.

Dabei sei das Altersbild einem ständigen Wandel unterworfen, was sich beispielsweise in der starken Zunahme der 100-Jährigen zeige. Schwerpunktthemen der vergangenen Amtsperiode waren zum Beispiel Demenz und Migration, künftig stehe das Thema "Alter und Digitalisierung" im Fokus.

Der 18-köpfige Seniorenrat ist seit 1985 Sprachrohr der älteren Generation in der Domstadt und setzt sich seit 2016 aus interessierten Bürgern, Vertretern der örtlichen Sozialverbände und Kommunalpolitikern zusammen.