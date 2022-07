Senkung wird Endedes Jahres spürbar

Mit der EEG-Umlage haben Stromkunden in Deutschland seit 20 Jahren den Ausbau der erneuerbaren Energien gefördert. Nun fällt sie weg. Ende des Jahres merken Enwag-Kunden dies auf ihrer Abrechnung. Archivfoto: Hauke-Christian Dittrich, dpa

WETZLAR - Mit dem 1. Juli ist die EEG-Umlage nach einer Entscheidung der Bundesregierung entfallen. Ziel ist die Entlastung der Verbraucher von hohen Energiekosten. Kunden der Enwag werden die Senkung Ende des Jahres spüren.

"Der Gesetzgeber möchte die Verbraucher entlasten und vor dem Hintergrund der anhaltend hohen Beschaffungspreise am Energiemarkt ist das ein erster Schritt", sagt Geschäftsführer Bernd Hartmann. Die Preisänderung sei bereits im Abrechnungssystem hinterlegt und werde automatisch auf alle Verträge angewendet. Sie werde auf der Jahresendabrechnung ausgewiesen.

Empfehlung: Abschlag unverändert weiter zahlen

Eine Veränderung der Abschlagszahlungen im laufenden Jahr empfiehlt die Enwag nicht. Die Zählerstände müssen nicht abgelesen werden, sondern werden im Rahmen der nächsten Ablesung rechnerisch ermittelt. Wer möchte, kann eine Zwischenablesung über das Kundenportal, telefonisch, per E-Mail oder Brief an die Enwag melden.

77 Euro Ersparnis bei 3500 Kilowattstunden Verbrauch

Mit der EEG-Umlage als Bestandteil der Stromrechnung haben alle Endkunden den Ausbau von Strom aus erneuerbaren Energiequellen mitfinanziert. Sie wurde im Jahr 2000 eingeführt und sollte bis Ende 2022 erhoben werden. Wegen der akuten Energiepreisentwicklung hat der Gesetzgeber allerdings eine Absenkung zum 1. Juli beschlossen. "Für einen Haushalt mit einem Stromverbrauch von 3500 Kilowattstunden im Jahr ergibt das eine Ersparnis im zweiten Halbjahr von 77 Euro", rechnet Stefan Seißler, Prokurist und Bereichsleiter Markt bei der Enwag, vor.