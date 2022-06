Serienfilmfestival mit Open-Air-Vorstellung im Lottehaus

Der Lottehof in Wetzlar gehört zu den Open-Air-Spielorten der 8. Seriale. Foto: Ralf Hofacker

WETZLAR/GIESSEN - Wetzlar/Gießen (red). Mit einer festlichen Award Ceremony ist die achte Seriale, das Digital-Series-Festival, in Gießen zu Ende gegangen. Eröffnet worden war es in Wetzlar. Dort gab es auch ein Hessenpanel mit einer Open-Air-Vorstellung im Lottehaus. Nach Angaben der Veranstalter haben rund 1000 Gäste das internationale Festival für kurzformatige Serien besucht. 52 Serien und 12 Pilotfilme aus 18 Ländern waren zu sehen.

"Es ist unglaublich, was die Serienmacher aus ihrem Budget herausgeholt haben. Jeder Sender müsste froh sein, mit ihnen zusammenzuarbeiten", sagte Festivaldirektor Csongor Dobrotkaso über die regionale Serienszene. Es seien dazu unerwartet viele internationale Gäste angereist, aus Südkorea, Japan, Kanada, USA, Argentinien, Spanien, Italien und Frankreich.

"Die Seriale hat sich längst zu einem der international renommiertesten Festivals für kurzformatige Serien und zu einem der Aushängeschilder der hessischen Festivallandschaft entwickelt", bemerkte Anna Schoeppe von HessenFilm und Medien in einer Videobotschaft.

Unerwartet viele internationale Gäste dabei

"Mit der inzwischen achten Seriale war das großartige Filmfestival für digitale Serien wieder in Gießen zu Gast. Kunst, Filmwirtschaft und die internationale Vernetzung haben eine Strahlkraft entwickelt, über die wir uns für die Filmschaffenden und für unsere Universitätsstadt nur freuen können. Ich baue darauf, dass der rote Teppich zur Award-Verleihung auch zukünftig in unserer Stadt ausgerollt wird", sagte Oberbürgermeister Frank-Tilo Becher (SPD).

Der mit 1000 Euro dotierte Award für die Beste Serie ging an die Dramedy "No, you're stupid!" von Anna Zaytseva aus Russland. Den Award Best Documentary gewann der Darmstädter Marco Eisenbarth für seine Doku-Serie "Bastard2. Bad Company". Mit dem Award Best Pilot wurde "The girl who dreamed of being a llama (and the boy who wanted to be blind)" von Pablo Pinasco aus Frankreich ausgezeichnet.

Unter anderem wegen seiner politischen Botschaft überzeugte Akaki Sakhelashvili aus Russland die Jury mit seiner Regiearbeit für "YouTube Policeman" (Best Directing). In der Kategorie Bestes Drehbuch gewann Álvaro Carmona mit "People Talking" (Season 2) aus Spanien.