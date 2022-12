Sherlock Holmes ermittelt in Wetzlar

Musicaldarsteller nehmen die Zuschauer mit auf eine spannende und mysteriöse Reise mit Sherlock Holmes durch das historische London. (© Mirco Wallat)

WETZLAR - Das Musical "Sherlock Holmes - Next Generation" erzählt ein neues Detektiv-Abenteuer. Zu sehen ist es am Samstag, 10. Dezember, in der Stadthalle Wetzlar, Brühlsbachstraße.

Nach Angaben der Konzertagentur Depro-Konzerte sind Sherlock Holmes (Ethan Freeman) und Dr. Watson (Frank Logemann) in die Jahre gekommen, haben aber nichts von ihrem Spürsinn verloren. Ein neuer Fall fordert ihre Erfahrung und Raffinesse. An ihrer Seite kämpft eine neue Generation gegen das Böse.

Musicaldarsteller, wie John Vooijs, Merlin Fargel und Alice Wittmer, nehmen die Zuschauer mit auf eine spannende und mysteriöse Reise durch das historische London. Im Mordfall um den berühmtesten Diamanten der Welt, dem Auge des Horus, führen die Ermittlungen durch elegante, unheimliche und exotische Schauplätze.

Die Aufführung beginnt um 20 Uhr, die Abendkasse öffnet ab 19 Uhr. Tickets gibt es zu Preisen zwischen 49,90 und 62,90 Euro an allen Vorverkaufsstellen, an der Tickethotline unter Telefon 06453-912470 und auf www.depro-konzerte.de.