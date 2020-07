Sherlock und das Geheimnis der Geräusche

Sherlock und der Hund von Dartmoor war halb Hörspiel, halb Theaterstück. Dem Publikumn gefiel es. Foto: Lothar Rühl

Wetzlar (rl). Schaudern und Gruseln waren angesagt, als am zweiten Abend der Reihe "Rosengärtchen Live - Das Pop-Up-Festival" das Ensemble des hr2-Radio-Live-Theater das Stück "Sherlock und der Hund von Dartmoor" auf die Bühne brachte.

"Für mich geht damit ein Wunsch in Erfüllung", so der künstlerische Leiter Christoph Drewitz. Er sei mit Hörspielen aufgewachsen. Nun könne er mit zusehen, wie solch ein Hörspiel entsteht. Ganz alleine musste er nicht zuhören. Das Rosengärtchen war unter Corona-Bedingungen ausverkauft.

Klaus Krückemeyer brachte mit Wolfgang Vater, Michael Bibo, Johan Helmer Hein, Axel Senn, Sebastian W. Wagner und Nina Vlaovic.ein Stück Weltliteratur auf die Bühne, und die von dem britischen Arzt und Romanautor Sir Arthur Conan Doyle geschaffene Figur Sherlock Holmes dürfte jedermann bekannt sein. Wer wüsste den Detektiv mit seiner karierten Mütze, seiner Pfeife im Mund und seiner Knickerbocker-Hose nicht zu beschreiben?

Das grauenvolle Heulen

des bösen Hundes

Krückemeyer und Vater haben die wohl bekannteste Geschichte über Sherlock Holmes als Stoff für ihre Aufführung gewählt. Legendär ist der Fall der Familie Baskerville aus Dartmoor im Südwesten Englands. Darin spielt ein böser Hund eine wichtige Rolle. Sein schauriges Geheul war denn auch eines der Leitmotive des Bühnen-Hörspiels im Rosengärtchen, aus dem das Ensemble ein Theaterstück machte. Die Musik und die Geräusche kamen nicht vom Tonband, sondern entstanden live vor dem Publikum. Auch schafften es die Schauspieler hervorragend, die schaurige Spannung des Krimis aufzubauen. Aber es gab auch einige Szene zum Lachen, wenn etwa das Geklapper von Pferdehufen durch das Aufeinanderschlagen von Nussschalen erzeugt oder das Knarren einer Tür durch das Öffnen eines Schränkchens erzeugt wurde.

Bewunderung für

die Hörspielmacher

Die Geschichte selbst mit all ihren Verwicklungen und Verdächtigungen war dem klassischen Stoff nachempfunden. Der alte Sir Charles Baskerville wird in der Allee vor seinem Landsitz tot aufgefunden. Und der letzte noch lebende Abkömmling aus Kanada, Sir Henry Baskerville, trifft ein. Da auch dieser um seine Sicherheit fürchtet, schaltet Dr. Mortimer, der Testamentsvollstrecker, den Meisterdetektiv Sherlock Holmes ein. Holmes erfährt von Mortimer, dass der Arzt am Tatort die Fußspuren eines riesigen Hundes gefunden hat und dass Charles Baskerville dort auf jemand gewartet haben musste.

Holmes und sein treuer Begleiter Watson nehmen die Ermittlungen auf. Dabei entdecken sie ein Familienbild, das sie auf die Spur des Mörders bringt. Als dieser erneut zuschlagen will, legen sie ihm das Handwerk.

Fast eineinhalb Stunden ohne Pause hielt die Kriminalgeschichte die Zuschauer in ihrem Bann. Nur ab und zu lenkten ein paar fröhlich in der Luft schwirrende Glühwürmchen von den Ereignissen im Dartmoor im späten 19. Jahrhundert ab.

Für viele Besucher war es das erste Mal, dass sie quasi hinter die Kulissen des Hörspielmachens blicken konnten. Auch wenn sie sahen, wie sich Sprache, Musik und Geräusche zu einer Einheit verbanden, tat dies der Spannung keinen Abbruch. Vielmehr stieg die Bewunderung für diese Art des kulturellen Schaffens. Das machte das Publikum dann auch mit tosendem Applaus deutlich.