Shoppen mit Negativtest wieder möglich

Weil die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis fünf Werktage in Folge den Wert von 150 nicht überschritten hat, darf der Handel ab sofort "Click & Meet" - also das Einkaufen nach Terminvereinbarung - anbieten. Voraussetzung ist, dass Kunden einen 24 Stunden alten negativen Corona-Test, einen vollständigen Impfschutz oder ihre Genesung nachweisen können.

Wer sich testen lassen will, hat dafür in Wetzlar mehrere Anlaufstellen, etwa im Stadthaus am Dom, im Stadion oder in mehreren Apotheken. Eine Liste der Teststellen ist online unter www.corona.lahn-dill-kreis.de zu finden.

Für weitere Lockerungen im Einzelhandel muss die Inzidenz unter 100 liegen. Dann sind für "Click & Meet" keine Tests mehr erforderlich. Bleiben die Infektionszahlen niedrig, dürfen bei Stufe zwei des hessischen Lockerungskonzepts Kunden ohne Termin einkaufen gehen. Es gelten aber Zugangsbeschränkungen, abhängig von der Ladengröße.

Egal, welche Lockerungsstufe greift, etwas ändert sich nicht: Maske tragen und Abstand halten.