Show der Wetzlarer Ballerinen geht mit Schwung weiter

Eleganz und Perfektion zeigen die Tänzerinnen in der Wetzlarer Stadthalle. Foto: Stefan Magh

WETZLAR - "The Show must go on" - unter diesem Motto hat die erste Tanzshow des Wetzlarer Ballettstudios Pop der Corona-Pause gestanden. Die Besucher in der fast ausverkauften Stadthalle erlebten fast zwei Stunden lang ein fantasievolles und abwechslungsreiches Programm der großen und kleinen Ballerinen, teilte Studioinhaberin Brigitte Cohrs-Sarridis mit.

Eröffnet wurde der Abend mit Südsee-Feeling und schwingenden bunten Baströcken. Danach spazierte eine Horde Einhörner über die Bühne. Temperamentvolle Harlekine rissen das Publikum mit, ein Tanz in blauem Neonlicht symbolisierte mit tickendem Rhythmus die unerbittlich fortschreitende Zeit, und dann wieder lud ein Walzer zum Träumen ein.

Den Ausweg aus dem Lockdown suchte ein Modern-Dance-Trio mit den Tänzerinnen Patrizia Stahl, Lena Brückel und Sophie Schmidt, die mit ihren kraftvollen und geschmeidigen Bewegungen beeindruckten. Sophie Schmidt, die zwei mit viel Beifall belohnte Tänze choreografierte, begeisterte später als schwarzer Schwan aus Schwanensee mit einem höchst anspruchsvollen Solo. Ihr folgten als ein weiterer Höhepunkt des Abends die vier Schwäne Isabel Althof, Anne Abraham, Diana Hemmers und Nadja Nebgen.

Verruchte Bardamen

und grazile Tanzkunst

Auch Helena Depalma erhielt großen Applaus für ihr schwieriges Solo aus dem Ballett Giselle, ebenso Liya Senel alias Michael Jackson in "Smooth Criminal" mit Marlen Depalma und Gismara Heinz als verruchte Bardamen. Eine Zylindernummer aus dem Film "The Greatest Showman" und sexy Jazzdamen in swingenden Fransenkleidern durften nicht fehlen.

Zum Abschluss tanzten Ballerinen auf Spitze zum Queen-Song "The show must go on". So lautete auch die Botschaft des Abends: auch in harten Zeiten nie den Mut zu verlieren. Das hob auch Martina Wiese hervor, die mit nachdenklichen und berührenden Worten durch das Programm führte.

Dass diese Botschaft bei Publikum und Mitwirkenden ankam, bezeugten der tosende Schlussapplaus.