Sicheres Online-Shopping: Polizei gibt Tipps für Cyber Week

Nicht nur in Online-Shops kommt es zum Betrug, sondern auch auf privaten "Flohmarkt-Portalen" wie Ebay-Kleinanzeigen oder "Kleiderkreisel". "Bei solchen Portalen kaufen Sie am besten in Ihrer Region und holen die Waren vor Ort ab", empfiehlt Experte Ulrich Kaiser. Auch beim verbreiteten Online-Bezahldienst PayPal weist Kaiser auf eine Tücke hin: "Wenn man die Option ,Geld an Freunde und Familie senden' auswählt, fallen zwar die Gebühren weg, aber auch der Käuferschutz."