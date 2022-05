Sicherheitsdienst für die Naunheimer Lahninsel

Beliebter Treffpunkt: die Naunheimer Lahninsel. Damit die Lage dort nicht wieder eskaliert, sind auch in diesem Jahr Mitarbeiter des Sicherheitsdiensts im Einsatz. Archivfoto: Tanja Freudenmann

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Um weiterhin die Sicherheit und Ordnung auf der Naunheimer Lahninsel zu verbessern, hat die Stadt Wetzlar auch in diesem Jahr einen Sicherheitsdienst beauftragt.

Besonders an Tagen mit Sommerwetter hat sich die Lahninsel zu einem Anziehungspunkt für viele Menschengruppen entwickelt, die dort grillen und Partys feiern. Dabei ist es in den Vorjahren zu Ordnungswidrigkeiten gekommen, die durch den flexiblen Einsatz eines Sicherheitsdienstes reduziert werden konnten. An diesem Erfolg möchte die Stadt Wetzlar festhalten.

Eine Vermüllung des Geländes, die unerlaubte Anlage von Grillflächen in den Grünanlagen, illegales Autofahren und die Verrichtung der Notdurft waren in früheren Jahren immer wieder auf der Tagesordnung. Die Zustände hätten sich durch den Einsatz eines Sicherheitsdienstes deutlich verbessert, heißt es.

In den kommenden Wochen werden daher wieder Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes auf der Lahninsel zu unterschiedlichen Zeiten unterwegs sein, um die Nutzer auf die Verhaltensregelungen hinzuweisen und bei Uneinsichtigkeit die Stadtpolizei/Polizei zu verständigen.

Lesen Sie auch: Pendeln per Pferd von Beselich nach Hadamar