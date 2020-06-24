Mittwoch,
24.06.2020 - 14:50
2 min
Sicherheitslage am Wetzlarer Bahnhof gibt immer wieder Anlass für Diskussionen
Nach dem gewaltsame Tod eines 25-jährigen Eritreers ist eine erneute Debatte über die schwierige Sicherheitslage am Wetzlarer Bahnhof absehbar. Erst vor Kurzem hatte sich auch der städtische Notausschuss damit auseinandergesetzt.
Nach der Tat vom Dienstagabend am Bahnhofsvorplatz waren am Mittwoch noch deutlich die Blutlache und Blutspritzer auf dem Boden vor dem Taxistand zu erkennen. Foto: privat
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