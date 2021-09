Sie machen Wetzlar fürsorglicher

Im Einsatz für ihre Mitmenschen: Die Geehrten freuen sich über ihre Auszeichnung.Fotos: Werner Volkmar

WETZLAR - Zum 21. Mal wurde im Garten des Palais Papius der Ehrenamtspreis der Stadt Wetzlar vergeben. In der Feierstunde wurden drei Projekte und vier Einzelpersonen ausgezeichnet, außerdem wurde der Sonderpreis der Sparkasse Wetzlar verliehen.

Insgesamt wurden in diesem Jahr 29. Vorschläge eingereicht. Davon entfielen acht Vorschläge auf Projekte und 21 Vorschläge auf Einzelpersonen. Daraus wählte die Jury aus Vertretern aller Stadtverordnetenfraktionen die Preisträger aus.

Über den ersten Preis und 1500 Euro durfte sich die Telefonseelsorge Gießen/Wetzlar freuen. Seit über 40 Jahren stehen die Ehrenamtlichen dieser ökumenischen Einrichtung als kompetente Ansprechpartner rund um die Uhr zur Verfügung und helfen Menschen, die sich in Not oder Krisen befinden.

Preise für Helferinnen

und den "Garten der Sinne"

Sie hören den Anrufern zu und geben ihnen Zuwendung und emotionalen Halt. Gerade auch in Zeiten der Corona-Pandemie ist die Einrichtung für viele Ratsuchende eine wichtige Anlaufstelle. Unabhängig von Nationalität und Religionszugehörigkeit, können sich die Ratsuchenden an die etwa 70 Ehrenamtlichen wenden, und ihre Sorgen vertraulich mit ihnen besprechen und neuen Lebensmut schöpfen. Die Auszeichnung nahmen Heike Groll und Hans Werner Werther entgegen.

Der zweite Preis und 1000 Euro Preisgeld gingen an das Projekt "Garten der Sinne" der Evangelischen Kirchengemeinde Wetzlar/Bezirk Kreuzkirche. Die Idee des Ehrenamtsprojektes entstand im Sommer 2019 auf der einstigen 4000 Quadratmeter umfassenden Kirchenwiese.

Angeregt durch einen Artikel zu einem "Demenzgarten" in dem die aktivierende Wirkung eines Gartens, der die fünf Sinne anspricht, waren bis zu 38 ehrenamtliche Mitarbeiter damit beschäftigt, den Garten so zu gestalten, dass in ihm eine Sinneserfahrung möglich ist. Den Preis nahmen Rita Broermann-Becker und Wolfgang Böhl entgegen.

Der dritte Preis und 500 Euro gingen an das Helferinnen-Netzwerk "Wetzlar hilft". Es wurde im März 2020 während des Lockdowns in der Corona-Pandemie von Filipp Bezold gegründet, um verschiedene Hilfen in Wetzlar und Umgebung zu organisieren. "Wetzlar hilft" hat zwischenzeitlich über 90 Gruppenmitglieder und mehr als 300 Follower auf seiner Internetseite. Den Sonderpreis der Sparkasse Wetzlar, der mit 400 Euro dotiert ist, überreichte Gebietsdirektor Thorsten Pauly an das "Christliche Hilfswerkes Lebensbrücke" (Arbeitszweig Mutter und Kind). "Es geht in diesem Projekt um die Unterstützung von alleinerziehenden Müttern mit ihren Kindern. Neben persönlichen Gesprächen, und Begleitung zu Terminen, werden Hilfen bei den Herausforderungen des Alltags angeboten", betonte Pauly und überreichte an Dorothee Kowalsky und Tabea Herr den Spendenscheck.

Ausgezeichnet wurden auch vier Einzelpersonen: Ursula Fischer, die seit vielen Jahren ehrenamtlich in verschiedenen Bereichen des Stadtteils Dutenhofen tätig ist. Sie betreut die Gymnastikgruppe "Fit ab 55" ist in der evangelischen Kirchengemeinde aktiv und ist Demenzbotschafterin sowie beim Arbeitskreis Leben und Wohnen aktiv.

Mina Sauer arbeitet seit 2013 ehrenamtlich im Jugendforum der Stadt Wetzlar mit. Das Forum arbeitet überparteilich und setzt sich für die Kinder und Jugendlichen ab zwölf Jahren ein. Mina Sauer setzt mit ihren Ideen und ihrer Kreativität immer wieder neue Impulse bei der Planung von Vorhaben, die die Interessen der jungen Menschen betreffen. Darüber hinaus verwaltet sie die Finanzen und vertritt kompetent die Anliegen des Jugendforums im städtischen Jugendhilfeausschuss.

Vier Einzelpersonen ausgezeichnet

Der Sänger und Musiker Bernd Schöne ist von der Musik und dem sozialen Engagement von Peter Maffay sehr begeistert. Seit über 40 Jahren veranstaltet Schöne Livekonzerte mit Songs von Peter Maffay und unterstützt dessen Stiftung, die sich um traumatisierte und benachteiligte Kinder kümmert. Bei über 20 Livekonzerten hat Bernd Schöne über 50 000 Euro für die "Peter Maffay Stiftung" gesammelt.

Über 30 Jahre ist Dieter Heimann für den Förderverein Klinikum Wetzlar tätig, davon viele Jahre als dessen Vorsitzender. Ziel des Vereins ist es, Anwalt für die Belange und Anliegen der Patienten, Ärzte und des Pflegepersonals als Mittler und Helfer tätig zu sein. Heimann trägt durch seinen engagierten Einsatz mit dazu bei, dass viele Maßnahmen umgesetzt und das Klinikum in vielfältiger Weise Unterstützung erfährt.