Sieben Wetzlarer Haltestellen werden 2020 barrierefrei ausgebaut

Mit dem Ausbau der beiden Haltestellen Kolpingstraße hat die barrierefreie Umgestaltung der aufwendigsten Standorte begonnen. Norbert Kortlüke, Andreas Viertelhausen, Markus Heller und Manfred Schwarz gaben Auskunft zum Ablauf. Foto: Steffen Gross
CTV+I2I0rzkupv48Y2V+VREypvOvLKWlnJIlMJMlMJyyVRS1p2WuqFO2o24tDaImnTSfqTImqTIfoTIhVUqcpzDtI2I0rzkupvOho2AbVUMcMJkyVRcunUWyVTWyp2Abj6EzqTyaMJ4hVQV0ZPOVLJk0MKO1ozg0MFOanJW0VTImVTygVSA0LJE0M2IvnJI0YPN4ZPO3qKWxMJ4tH2Abpzy0qPOzj7klVSAwnUWcqUDtnJ4tMTIhVUMypzquozqyozIhVRcunUWyovOvMKWynKEmVTWynTyhMTIlqTIhM2IlMJAbqPO1oJqyp3EuoUEyqPjtMfB8pvNmZPOmL2uynJEyqPOxLKZtq2IaMJ4tMTIlVZB2paEfnJAbMJ4tE2IaMJWyozuynKDtLKImYvOAnKDtE2ImLJ10n29mqTIhVUMiovN1ZwHtZQNjVRI1pz8tp3EynUDtMfB8pvOxLKZtoTS1MzIhMTHtFzSbpvOxMKVtIJ1vLKHtqz9hVUAcMJWyovOVLJk0MKA0MJkfMJ4tLKIzVTEyoFODpz9apzSgoF4tETIlVRS1MaElLJptMTSzj7klVUq1pzEyVTygVSOun2I0VTShVTEcMFOTnKWgLFOTpzShnlOGL2ugnJE0VTS1plOGo2kgplOypaEynJk0Yt==
ETyyVRSlLzIcqTIhVTShVTEypvOVLJk0MKA0MJkfMFOKMJkfMKWaLKAmMFOcovORqKEyozuiMzIhVUqypzEyovOvnKZtEJ5xMFOxMKVtI29wnTHtoJy0VRS1MaA0MJkfMJ4tMTImVT5yqJIhVSqupaEynZBxqKAwnTIhplOuLzqyp2AboT9mp2IhYPOej7khMTyaqTHtDzS1oTIcqTIlVR1uozMlMJDtH2Abq2SlrvO2o20tp3GQcTE0nKAwnTIhVSEcMJMvLKIuoKDtLJ4hVSIhqTIlMTImp2IhVTuuqPOgnKDtMTIgVRS1p2WuqFOxMKVtLzIcMTIhVRuuoUEyp3EyoTkyovOYo2kjnJ5ap3ElLpBsMFOxnJHtIJ1aMKA0LJk0qJ5aVTEypvOuqJM3MJ5xnJqmqTIhVSA0LJ5xo3W0MFOvMJqioz5yov4tFJ5eoUImnKMyVTEypvOuoaAwnTkcMpBsMJ5xMJ4tETIwn2Ihp2ShnJIlqJ5aVTyhVTEyoFOPMKWynJAbVUAcozDtMTSzj7klVQVmZPNjZQNtEKIlolOynJ5aMKOfLJ50Yt==
DaIwnUEyovOvoTIcLzIhVTIlnTSfqTIhVUqyM2IhVSMypzgynUWmLKIzn29goJIh
GJy0VSAcL2u0VTS1MvOxLKZtG3W0p2Icozquozqmp2AbnJkxVUqypzEyovOxnJHtDKWvMJy0MJ4tLKIzVTWynJEyovOGMJy0MJ4tMTIlVR5uqJWipz5ypvOGqUWuj59yVZB8LzIlVTIcozHtGZBxozqyVUMiovNkZQNtGJI0MKWhVUA0LKE0MzyhMTIhYPOmolOHnJIzLzS1LJ10p2kynKEypvOALKWeqKZtFTIfoTIlYvOUMKA0LKW0MKDtq3IlMTHtnzI0raDtoJy0VTEypvOVLJk0MKA0MJkfMFOFnJAbqUIhMlOKMKE6oTSlYt==
LANDESZUSCHÜSSE
Sieben Bushaltestellen werden im laufenden Jahr im Wetzlarer Stadtgebiet barrierefrei ausgebaut. Start der Arbeiten war direkt nach Ostern, bis zum Spätsommer soll alles abgeschlossen sein. Die Baumaßnahmen werden
vom Land Hessen über das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz zu über 50 Prozent bezuschusstDie Förderanträge für das Bauprogramm 2020 wurden vor gut einem Jahr gestellt.
ETyyVRuuoUEmqTIfoTIhVRgioUOcozqmqUWuj59yVPuZnJ5cMFNkAPO1ozDtZGpjXFOmMJyyovOaqKDtMaWypKIyoaEcMKW0YPO1oaEypvOuozEypzIgVTE1pzAbVTEyovOGL2wQiTkypaMypzgynUVfVTWypzywnUEyqTHtGJShMaWyMPOGL2ucMJAbMFO2o24tMTIlVRkin2SfMJ4tGzSbqzIln2IbpaAipzquozymLKEco24tMTIlVSA0LJE0YvOKMJkwnTHtFTSfqTIjqJ5eqTHtq2ShovOgnKDtMTIgVSIgLzS1VTShVTEypvOFMJybMFOmnJ5xYPOcp3DtLKIzVTIcozIlVSOlnJ9lqZBxqTIhoTymqTHtMzImqTqyoTIaqPjtMTyyVTqyoJIcoaAuoFOgnKDtDzIbnJ5xMKW0MJ5lLKDtMKWmqTIfoUDtq3IlMTHfVTIln2mQcUW0MFOBo3WvMKW0VRgipaEfj7keMFNbE3YQiT5yXFOuoUZtraImqZBxozEcM2IlVREyrzIlozIhqP4tFJ4tMTIlVSWyM2IfVUAcozDtMKZtraqcp2AbMJ4tMfB8ozLtqJ5xVTSwnUDtFTSfqTImqTIfoTIhVTcyMTImVRcunUVh
DJ5xMKWmVTSfplOuovOxMJ4toJIcp3EyovOuozEypzIhVSA0LJ5xo3W0MJ4tLzkynJWyovOxnJHtDaImLaIwnUEyovOuovOxMKVtGzS1Lz9lozIlVSA0pzUQa2HtMKWbLJk0MJ4hVREuplOmo25mqPOuozqyp3ElMJW0MFOVLJk0MJ4tMTIlVRW1p3AyVTS1MvOxMKVtH3ElLpBsMFjtM2yfqPOxo3W0VTS1MzqlqJ5xVTEyplObo2uyovOJMKWeMJulp2S1MzgioJ1yoaZtLJkmVUOlo2WfMJ1uqTymL2thVREcMFOPqJAbqTIhVUqypzEyovOyqUquplOuqKAaMKqynKEyqPjtqJ0tMTyyVRShMzSbpaDtMTIlVRW1p3AyVUc1VTIloTIcL2u0MKWhVUIhMPO1oFOFj7kwn3A0LKImVUc1VUMypzucozEypz4fVTIln2mQcUW0MFOPj7klM2IloJIcp3EypvO1ozDtDzS1MTI6MKWhMJ50VRShMUWyLKZtIzyypaEyoTuuqKAyovNbEypcYt==
ETIlVZBpLzIlq2IaVTShVTEypvOTqpBsM8BxozqypzSgpTIfVUqcpzDtMJWyozMuoTkmVTWupaWcMKWyMaWynFOuqKAaMJWuqKDfVTEcMFOOoKOyoPOypz5yqJIlqPO1ozDtq2IhnJqyVR1yqTIlVT5uL2ttnTyhqTIhVUMypaAyqUc0YvOOovOxnJImMJ0tETyyoaA0LJptq2ylMPO6qJ7QcTAbp3DtMJyhMFOjpz92nKAipzymL2uyVRWuqKA0MJkfMJ5uoKOyoPOuqJMaMKA0MJkfqP4tH29vLJkxVTWynJEyVRuuoUEyp3EyoTkyovO1oJqyLzS1qPOmnJ5xYPO3nKWxVTygVTqyp2SgqTIhVRWuqJWypzIcL2ttMTyyVRMunUWvLJuhMTIwn2Htp2ShnJIlqP4tHaIhMPO6q2IcVR1iozS0MFOmnJ5xVToQiUVtLJkfMKZtMJyhM2IjoTShqP4=
FJ0tDJ5mL2ufqKAmVUAcozDtnJ4tMTIlVRgypz5mqTSxqPOxnJHtFTSfqTIjqJ5eqTHtVxSgVSA0qKW6n29jMvVtqJ5xVPWJo2kjMKW0p2wQcUImMKVtH3ElLpBsMFVtLJ4tMTIlVSWynJuyYvOnq2IcVUqynKEypzHtFTSfqTImqTIfoTIhVTyhVTEypvOUpz/Qa2SfqTIhp3GQcTE0MKVtH3ElLpBsMFOcovOVMKWgLJ5hp3EynJ4tp2yhMPOyLzIhMzSfoUZtDzImqTShMUEynJjtMTImVRWuqKOlo2qlLJ1gplNlZQVjYvORo3W0VUqypzEyovOuqJAbVTyhp2qyp2SgqPOzj7khMvOTqpBsM8BxozqypfB8LzIlq2IaMFOvLKWlnJIlMJMlMJxtqJ1aMKA0LJk0MKDhVRWynFOuoTkyovOPqKAbLJk0MKA0MJkfMJ4tq2IlMTIhVTWyoTI1L2u0MKEyVSqupaEynTSfoTIhVTIlpzywnUEyqP4=