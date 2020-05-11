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Montag, 11.05.2020 - 17:37
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Sieben Wetzlarer Haltestellen werden 2020 barrierefrei ausgebaut

525 000 Euro hat die Stadt Wetzlar im laufenden Jahr für den behindertengerechten Umbau von sieben Bushaltestellen eingeplant. Mit den zwei Haltestellen Kolpingstraße ist jetzt das größte Projekt gestartet.

Steffen Gross: Redakteur Wetzlar
Von Steffen Gross
Redakteur Wetzlar
Mit dem Ausbau der beiden Haltestellen Kolpingstraße hat die barrierefreie Umgestaltung der aufwendigsten Standorte begonnen. Norbert Kortlüke, Andreas Viertelhausen, Markus Heller und Manfred Schwarz gaben Auskunft zum Ablauf. Foto: Steffen Gross

Mit dem Ausbau der beiden Haltestellen Kolpingstraße hat die barrierefreie Umgestaltung der aufwendigsten Standorte begonnen. Norbert Kortlüke, Andreas Viertelhausen, Markus Heller und Manfred Schwarz gaben Auskunft zum Ablauf. Foto: Steffen Gross

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LANDESZUSCHÜSSE

Sieben Bushaltestellen werden im laufenden Jahr im Wetzlarer Stadtgebiet barrierefrei ausgebaut. Start der Arbeiten war direkt nach Ostern, bis zum Spätsommer soll alles abgeschlossen sein. Die Baumaßnahmen werden vom Land Hessen über das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz zu über 50 Prozent bezuschusstDie Förderanträge für das Bauprogramm 2020 wurden vor gut einem Jahr gestellt.

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Wetzlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar
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