Siechhofstraße in Niedergirmes bis August gesperrt

Die Einmündung Siechhof/Hermannsteiner Straße: Ab Mittwoch ist sie für Monate gesperrt.

Wetzlar (pre). Das wird ein besonderer Sommer für die Anlieger der Siechhofstraße in Niedergirmes. Den Verkehrslärm sind sie ab Mittwoch, 3. Juni, für zwei Monate los, an seine Stelle treten die Geräusche von Bagger, Asphaltfräse und Planierraupe. Bis voraussichtlich zum 15. August ist die Siechhofstraße komplett gesperrt, die Stadt lässt dort den Kanal erneuern und die Fahrbahndecke sanieren.

Betroffen ist der Abschnitt zwischen Siechhof und Weingartenstraße. Für den Durchgangsverkehr wird eine Umleitung beschildert, diese führt in beiden Richtungen über Hermannsteiner-, Gabelsberger- und Dammstraße um das Baufeld herum. Die Umleitung ist mit "U1" (Richtung Naunheim, Lahnau) und "U2" (Richtung Hermannstein, Aßlar) beschildert.

Fahrzeiten der

Linienbusse verändern sich

Auch der Linienbusverkehr ist von den Baumaßnahmen betroffen. Auf den Fahrten der Linie 12/13 ändern sich nach Angaben der Stadt im Abschnitt zwischen Bahnhof und Aßlar die Abfahrtszeiten. Am Bahnhof wird etwas früher abgefahren. Die Haltestelle Siechhofstraße entfällt. Die geänderten Fahrpläne sind auf wetzlar.de im Bereich "Bus und Bahn" zu finden.

Auch die Linie 240 (Wetzlar-Lahnau) der Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil ist von der Sperrung der Siechhofstraße betroffen. Die Haltestellen "Simberg", "Tivoli", "Siechhof" und "Formerstraße/Ikea" entfallen, die Busse fahren über die Umleitung und halten neu an der Werner-von-Siemens-Schule sowie alternierend an den Haltestellen "Gabelsberger Straße" und "Philipsstraße".

Im Zuge der Bauarbeiten setzt die Stadt in der Siechhofstraße eine Verbesserung für Radfahrer um: Das Rad- und Fußverkehrskonzept sieht dort Schutzstreifen in beiden Richtungen vor. Angelegt werden soll im Zuge der Bauarbeiten im Sommer aber nur ein solcher Streifen in Fahrtrichtung Siechhof. Schutzstreifen in beiden Richtungen seien vom Tiefbauamt geprüft worden, erläutert Manfred Schieche von der Stadtverwaltung. "Die Breite der Fahrbahn lässt bei Aufrechterhaltung eines funktionierenden Verkehrsablaufs den gewünschten beidseitigen Schutzstreifen nicht zu." Problematisch sei hier insbesondere der Begegnungsverkehr von Bussen. Daher sei entschieden worden, nur einen Schutzstreifen anzulegen, zumal nur der Asphalt erneuert werde, sich an der Gesamtbreite der Straße aber nichts ändere.