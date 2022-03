4 min

Siedlerklause: Corona reißt finanzielles Loch ins Projekt

Der Verein "Junge Arbeit Wetzlar" will als Gaststätten-Pächter in Büblingshausen Ausbildungen anbieten - doch die Durststrecke in der Corona-Krise ist lang.

Von Tanja Freudenmann Redakteurin Wetzlar