"Skurriles und Groteskes" bei E.T.A. Hoffmann

Zum Abschluss des Lesezyklus aus den "Serapionsbrüdern", liest der Wetzlarer Schauspieler Heinrich Bethge aus dem vielleicht bekanntesten Text von E.T.A. Hoffmann "Der Sandmann", am Donnerstag, 11. November, in der Phantastischen Bibliothek, Turmstraße 20. Die Lesung beginnt um 19 Uhr, der Eintritt beträgt acht Euro. Es herrscht das Hygienekonzept 3G. Um eine rechtzeitige Anmeldung per E-Mail an zfl@phantastik.eu oder telefonisch unter 0 64 41-40 01 40 wird gebeten.