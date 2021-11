3 min

"So etwas soll nie, nie wieder passieren"

Über das, was ihrer Familie zugestoßen ist, hat Gisela Jäckel aus Wetzlar lange nicht geredet. Nun tut sie es doch, so auch am Donnerstag in der Jahnstraße in Niedergirmes.

Von Olivia Heß Redakteurin Wetzlar