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Samstag, 27.06.2020 - 07:49
3 min

So geht es mit Windparks Blasbach und Altenschlag weiter

Auf die Genehmigung für den Windpark Blasbach wird weiter gewartet. Doch wie sieht es mit den drei geplanten Anlagen Altenschlag aus?

Steffen Gross: Redakteur Wetzlar
Von Steffen Gross
Redakteur Wetzlar
Zogen Bilanz nach einem Tag Sprechstunden zu den Themen Klimaschutz und Windenergie in Wetzlar (v. l.): Ana Isabel Eichel, Philipp Jähn, Norbert Kortlüke, Martin Demmeler, Lisa Körner, Matthias Körner und Christopher Lüning. Foto: Steffen Gross

Zogen Bilanz nach einem Tag Sprechstunden zu den Themen Klimaschutz und Windenergie in Wetzlar (v. l.): Ana Isabel Eichel, Philipp Jähn, Norbert Kortlüke, Martin Demmeler, Lisa Körner, Matthias Körner und Christopher Lüning. Foto: Steffen Gross

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