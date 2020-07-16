Donnerstag, 16.07.2020 - 16:37
3 min
So ist die Stimmung nach den Lokalschließungen auf Mallorca
Von Tanja Freudenmann
Redakteurin Wetzlar
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JOHANNES KRAYER
Johannes Krayer lebt seit 2011 auf der Insel. Seitdem ist er Redakteur bei der deutschsprachigen Mallorca-ZeitungSein Volontariat hat der 37-Jährige von 2008 bis 2010 bei der Zeitungsgruppe Lahn-Dill in Wetzlar absolviert.
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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 16.07.2020 um 15:00 Uhr publiziert.