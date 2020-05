So läuft das Homeschooling im Lahn-Dill-Kreis

Nach Angaben von Kreis-Schuldezernent Heinz Schreiber (Grüne) sind im Lahn-Dill-Kreis zwischen 20 und 80 Schüler in der Notbetreuung, im Schnitt seien es 55 Schüler. Hintergrund: Kinder von Eltern, die in systemkritischen Bereichen (unter anderem Polizei, Feuerwehr, Gesundheitsdienst, wichtige Infrastruktur etc.) arbeiten, werden seit der Schulschließungen Mitte März auch weiterhin in Schulen betreut.