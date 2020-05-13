So läuft das Homeschooling im Lahn-Dill-Kreis

Homeschooling im Lahn-Dill-Kreis: vom Arbeitsblätter verteilen zu Videokonferenzen. Foto: stock.adobe
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NOTBETREUUNG
Nach Angaben von Kreis-Schuldezernent Heinz Schreiber (Grüne) sind
im Lahn-Dill-Kreis zwischen 20 und 80 Schüler in der Notbetreuung, im Schnitt seien es 55 Schüler. Hintergrund: Kinder von Eltern, die in systemkritischen Bereichen (unter anderem Polizei, Feuerwehr, Gesundheitsdienst, wichtige Infrastruktur etc.) arbeiten, werden seit der Schulschließungen Mitte März auch weiterhin in Schulen betreut.
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