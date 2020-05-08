Freitag, 08.05.2020 - 06:00
5 min
So setzen heimische Kirchen Corona-Beschränkungen um
Von Pascal Reeber und Verena Napiontek
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DOMBESUCHE
Der Wetzlarer Dom ist trotz der Corona-Beschränkungen für Besucher geöffnetDiese können das Gotteshaus werktags von 10 bis 12.30 Uhr sowie von 13.30 bis 17 Uhr unter Einhaltung der Abstandsregelungen besuchen, am Wochenende von 10.30 bis 17 Uhr.
Für die katholischen Gottesdienste im Dom müssen sich die Gläubigen vorher anmelden - und zwar bis Freitag, 10 Uhr, unter Telefon 0 64 41- 44 55 80 oder E-Mail an pfarrei@dom-wetzlar.de.
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