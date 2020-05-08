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Freitag, 08.05.2020 - 06:00
5 min

So setzen heimische Kirchen Corona-Beschränkungen um

Nachdem Bund und Länder Gottesdienste wieder zugelassen haben, bereiten sich auch die Kirchen in Wetzlar und dem Umland darauf vor, für die Gläubigen zu öffnen. Unter Auflagen natürlich.

Von Pascal Reeber und Verena Napiontek
Die "Hausherren" machen es vor: Der katholische Pfarrer Reinhold Kalteier und sein evangelische Kollege Björn Heymer nehmen im Wetzlarer Dom am Mittwoch fürs Foto einmal so Platz, wie es die Gottesdienstbesucher an diesem Wochenende in allen Kirchen machen sollen: mit Abstand. Im Dom ist jede zweite Reihe gesperrt und auf den Bänken selbst zeigen bunte Aufkleber, welche Plätze genutzt werden dürfen und welche frei bleiben müssen. Foto: Pascal Reeber

Die "Hausherren" machen es vor: Der katholische Pfarrer Reinhold Kalteier und sein evangelische Kollege Björn Heymer nehmen im Wetzlarer Dom am Mittwoch fürs Foto einmal so Platz, wie es die Gottesdienstbesucher an diesem Wochenende in allen Kirchen machen sollen: mit Abstand. Im Dom ist jede zweite Reihe gesperrt und auf den Bänken selbst zeigen bunte Aufkleber, welche Plätze genutzt werden dürfen und welche frei bleiben müssen. Foto: Pascal Reeber

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Fotos
Die "Hausherren" machen es vor: Der katholische Pfarrer Reinhold Kalteier und sein evangelische Kollege Björn Heymer nehmen im Wetzlarer Dom am Mittwoch fürs Foto einmal so Platz, wie es die Gottesdienstbesucher an diesem Wochenende in allen Kirchen machen sollen: mit Abstand. Im Dom ist jede zweite Reihe gesperrt und auf den Bänken selbst zeigen bunte Aufkleber, welche Plätze genutzt werden dürfen und welche frei bleiben müssen. Foto: Pascal Reeber

Die "Hausherren" machen es vor: Der katholische Pfarrer Reinhold Kalteier und sein evangelische Kollege Björn Heymer nehmen im Wetzlarer Dom am Mittwoch fürs Foto einmal so Platz, wie es die Gottesdienstbesucher an diesem Wochenende in allen Kirchen machen sollen: mit Abstand. Im Dom ist jede zweite Reihe gesperrt und auf den Bänken selbst zeigen bunte Aufkleber, welche Plätze genutzt werden dürfen und welche frei bleiben müssen. Foto: Pascal Reeber

Abstand ist das Gebot der Stunde. Nicht nur im Wetzlarer Dom weisen Schilder an vielen Stellen darauf hin. Auch Desinfektionsmittelspender gehören zur Hygiene in den Gotteshäusern. Foto: Pascal Reeber

Abstand ist das Gebot der Stunde. Nicht nur im Wetzlarer Dom weisen Schilder an vielen Stellen darauf hin. Auch Desinfektionsmittelspender gehören zur Hygiene in den Gotteshäusern. Foto: Pascal Reeber

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DOMBESUCHE

Der Wetzlarer Dom ist trotz der Corona-Beschränkungen für Besucher geöffnetDiese können das Gotteshaus werktags von 10 bis 12.30 Uhr sowie von 13.30 bis 17 Uhr unter Einhaltung der Abstandsregelungen besuchen, am Wochenende von 10.30 bis 17 Uhr.

Für die katholischen Gottesdienste im Dom müssen sich die Gläubigen vorher anmelden - und zwar bis Freitag, 10 Uhr, unter Telefon 0 64 41- 44 55 80 oder E-Mail an pfarrei@dom-wetzlar.de.

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