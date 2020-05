So setzen heimische Kirchen Corona-Beschränkungen um

Die "Hausherren" machen es vor: Der katholische Pfarrer Reinhold Kalteier und sein evangelische Kollege Björn Heymer nehmen im Wetzlarer Dom am Mittwoch fürs Foto einmal so Platz, wie es die Gottesdienstbesucher an diesem Wochenende in allen Kirchen machen sollen: mit Abstand. Im Dom ist jede zweite Reihe gesperrt und auf den Bänken selbst zeigen bunte Aufkleber, welche Plätze genutzt werden dürfen und welche frei bleiben müssen. Foto: Pascal Reeber