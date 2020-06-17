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Mittwoch, 17.06.2020 - 05:30
4 min

So verändert Corona den Alltag in Wetzlarer Kita

Das Coronavirus sorgt für massive Einschnitte - auch im Kita-Alltag. Wir haben uns angeschaut, wie der Betrieb in der Kita Bredow-Siedlung in Wetzlar abläuft.

Tanja Freudenmann: Redakteurin Wetzlar
Von Tanja Freudenmann
Redakteurin Wetzlar
Betreuerin Viola Wüst serviert ihren Schützlingen in der Kita Bredow-Siedlung das Mittagessen. Der Spinat kommt mittelprächtig an, der Fisch dafür umso besser. Foto: Pascal Reeber

Betreuerin Viola Wüst serviert ihren Schützlingen in der Kita Bredow-Siedlung das Mittagessen. Der Spinat kommt mittelprächtig an, der Fisch dafür umso besser. Foto: Pascal Reeber

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